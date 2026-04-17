IMF：美債推高全球舉債成本 示警發行規模持續擴大

國際貨幣基金（IMF）警告，美國發債規模持續擴大，將削弱美債對投資人原有的溢價優勢，也會影響全球各國政府發行的公債。此外，美國日益依賴短天期債務的銷售，容易受市況驟變衝擊。

IMF在15日發表的最新《財政監測報告》中指出：「美國公債的供應量增加，正在壓縮美債傳統上享有的安全溢價，而這種減損現象正推高全球的舉債成本。」

美國過去三年的預算赤字，平均約為國內生產毛額（GDP）的6%，這在非戰爭或非經濟衰退時期，是史上罕見的龐大缺口，因此美國一直大量發售公債。美國國會預算辦公室（CBO）預測，未來十年缺口也將維持在這個水準。

IMF指出，最高評級AAA級公司債和美國公債殖利率之間的差距正在縮小，可見美債對投資人的吸引力已有所下降。利差通常視為投資人對舉債企業風險評估的指標。IMF反過來把此視為投資人願意多花多少錢去買美債進行避險的指標。

IMF解釋：「利差縮小，代表投資人為美債的安全性和流動性（相對於高評級公司債）所支付的溢價正在縮減。」根據IMF提供的圖表，AAA級公司債利差已從2019年初的55個基點以上，縮減至約35個基點。

IMF指出，另一個危險是美國財政部日益依賴短天期債務的銷售。美國財長貝森特去年曾說，擴大發行長天期證券並不合理，因為其殖利率水準高於一年內到期的國庫券。

但IMF指出，當債務集中在較短的到期日，政府必須頻繁周轉，增加了暴露在市場狀況或投資人情緒驟變風險下的機率。IMF也指出，不只美國，許多其他政府都已轉向依賴國庫券的銷售。

儘管如此，外國仍增持美國公債，主要是今年初美債殖利率回落，以及與其他開發中市場相比，美國資產殖利率依然相對具有吸引力。據美國財政部15日公布的數據，2月外國持有的美債較前一個月增加1,977億美元，月增幅達2.1%，是近一年來最大，總額則達到9.49兆美元的最高紀錄。

增持最多的是加拿大，2月增加505億美元，持有的總部位達4,463億美元。沙烏地阿拉伯增持256億美元，達1,604億美元。

持有最多美國公債的日本增持140億美元，達到1.24兆美元。排名第二的英國增加176億美元，達到8,973億美元。排名第三的中國大陸則小幅減持11億美元，降至6,933億美元。台灣增加57億美元，至3,135億美元，回到去年8月時的水準，維持在全球第10名。