華爾街第1季裁員逾5,000人

美國六大銀行上季總計繳出473億美元淨利，創下同期新高，但這並未讓他們停下裁員腳步，今年第1季裁減超過5,000個工作，凸顯業者希望「以更少的人做更多的事」，尤其是在人工智慧（AI）的進展有望進一步提升效率的背景下。

彭博資訊報導，華爾街大咖本周都繳出亮眼的財報，儘管接連爆發地緣政治緊張，導致市場波動加劇，卻也帶動這些華爾街大咖上季固定收益和股票交易等業務的收入飆升。儘管如此，這些銀行仍持續精簡人事規模。裁員主要集中在富國銀行（Wells Fargo），該行在今年前三個月共裁汰4,199個職位，其次是花旗和美銀，分別削減2,000和1,073個工作。摩根大通和摩根士丹利倒是增加了人手。

富國銀行執行長沙爾夫在與分析師的電話會議上表示：「我們正在增加在技術領域（包括AI）以及廣告方面的投資，同時繼續推進效率提升計畫，員工人數已連降23季。」

銀行通常在第1季進行人事調整，本周沒有任何高層主管將裁員直接歸因於AI。不過，上季的裁員規模遠高於去年第1季，當時這些銀行合計僅減少707個工作。

不過去年全年華爾街六大咖的裁員規模寫下近十年新高，截至去年12月底，這些銀行總計僱有109萬人，較前年同期減少約10,600人。