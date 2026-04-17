美國大銀行不擔心私募信貸曝險

美國大型銀行主管在本周財報法說會上紛紛表示，對私募信貸曝險感到「安心」，與去年10月市場唯恐私募信貸危機如「蟑螂」不時竄出的氛圍大異其趣。

去年10月，美國爆發兩起與私募信貸相關的破產案，當時摩根大通執行長戴蒙警告說：「看到一隻蟑螂，或許還有更多隻。」六個月後，這個比喻已傳遍市場，令投資人對私募信貸市場欠缺透明性愈來愈焦慮。

然而，本周華爾街主管被問到怎麼看私募信貸市場展望時，這些大銀行執行長一致表示有信心，認為並無系統性風險之虞，並強調自家銀行的曝險度可控。戴蒙14日就表示，運用槓桿的私募信貸市場規模現約1.8兆美元，不至於構成系統性風險。他說，這不表示絕不會感受到一些壓力，「但我並不特別擔心」這個問題。

摩根大通財務長巴納姆說，基於高品質的承銷且有結構性的保護，對現況「相當安心」。其他華爾街高層對此議題的看法也類似。

新公布財報顯示，摩根大通、花旗、美國銀行（BofA）與富國的私募信貸曝險合計逾1,280億美元。