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運動鞋商 Allbirds 轉戰 AI 市場叫好 股價一天漲582%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

運動鞋製造商Allbirds失去科技界追捧後，15日宣布轉型為人工智慧（AI）運算設施公司，儘管製鞋與尖端運算科技沒有明顯重疊之處，市場仍相當埋單，當日收盤價急噴582%。

Allbirds研擬改名「NewBird AI」，要轉變為類似CoreWeave的新雲端公司。企業絕望的激烈轉型之舉，早有前例。許多業者在2017、2018年趕搭區塊鏈熱潮，飲料商長島冰茶公司改名為Long Blockchain。今年2月，卡拉OK公司轉型推出貨運AI工具，帶動股價暴衝，並在物流業點激烈拋售潮。

這反映出AI的投機狂熱，投資人一窩蜂湧向可能贏家，並恐慌撤離可能遭受AI威脅的產業。Miller Tabak公司的首席市場策略師馬雷說，「這類發展是市場存在泡沫的跡象」。股市一路上漲之際，這並不令人意外，但Allbirds 16日早盤開低走低，一度大跌逾30%，代表部分投資人或許已開始冷靜下來思索。

Allbirds計劃發售最多5,000萬美元的可轉換債券，採購繪圖處理器（GPU），提供給簽署長期合約的客戶，並要隨著時間成長，來提供算力等其他服務。

這說來容易做來難，喬治城大學商學院副教授舒爾策指出，相較於成為雲端服務商所須的資金，初期的5,000萬美元金額極小。CoreWeave今年就預計斥資300億美元，打造資料中心算力。Seaport研究分析師古德堡也說，很難看出這種突然竄起的公司，能有太多建樹。

但許多投資人無視風險，只求能夠搭上漲勢，打賭其他人會繼續搶進，迷因股就是因此而生。Roundhill投資公司旗下有迷因股ETF，該公司在15日開盤買進了Allbirds股票。執行長馬薩（Dave Mazza）表示，鞋業公司轉型為AI運算基礎設施企業，這種變化點燃散戶熱情。散戶情緒升溫、交易量激增、股價波動加劇，這些正是迷因股ETF要抓住的訊號。

Allbird先前搭上環保鞋熱潮，一度是矽谷人最愛的球鞋。

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