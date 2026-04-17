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彭博報導 陸有望成最大旅遊經濟體

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

彭博報導，產業組織「世界旅遊及旅遊理事會」（WTTC）及其主要研究夥伴Chase Travel發布的最新數據顯示，中國大陸旅遊業市場規模去年成長9.9%，超過全球平均成長率的2倍，遠高於美國0.9%的成長速度，中國2030年可能成為全球最大的旅遊經濟體。

這項表現很大程度上得益於2025年赴大陸的外國遊客支出成長超過10%。與之形成鮮明對比的是，赴美旅客支出下降近5%。

WTTC總裁兼執行長格瓦拉（Gloria Guevara）表示，如果兩國持續維持類似成長速度，到2030年時，中國可能成為全球最大的旅遊經濟體。她在接受採訪時說，當美國在萎縮時，中國大陸正在迅速崛起。如果這種趨勢持續，三到四年內將逼近美國。

美國長期以來一直是全球首選旅遊目的地，迪士尼和時代廣場等景點吸引大量遊客。但在移民限制收緊和地緣政治摩擦加劇的背景下，赴美外國遊客數量大幅下降。

據美國國際貿易管理局的數據，去年約有6,800萬人次外國遊客赴美，較2024年下降5.5%。儘管世界盃等賽事預計將提振今年美國旅遊業，但伊朗戰爭對全球出行的衝擊可能會遏制升幅水準。

另外，日本國家旅遊局公布，3月大陸赴日遊客人數比去年同期大幅下降55.9%，僅29.1萬人，為連續四個月下滑。

第一財經引述「航班管家」小程式數據稱，3月大陸赴日本共2,691個航班取消，取消率為49.6%，較2月增長1.1%，其中53條中日航線取消全部航班。

受到日本首相高市早苗的「台灣有事」言論影響，去年11月以來中日關係持續緊張。陸方多次呼籲公民謹慎或避免赴日旅行，中日人員往來和旅遊交流明顯降溫。

美國 迪士尼 彭博

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