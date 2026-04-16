人民幣油元崛起？分析師：別太快唱衰美元霸權

隨交易員擁抱「賣出美國」，2025年美元表現不佳，但伊朗戰爭開打後，提振了美元這個全球準備貨幣，雖然效果可能短暫，卻也讓分析師爭論，美元是否已扭轉頹勢？

德意志銀行（Deutsche Bank）的策略師預期，如果各國決定以其他貨幣結算原油，可能削弱美元的霸權地位，這個論點掀起了一場辯論。

德意志銀行外匯執行董事薩奇德瓦（Mallika Sachdeva）3月下旬表示，世人若憶起伊朗戰爭，可能會將其視為美元霸權的衰落，人民幣油元的開端。

不過，富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）不以為然。該機構在14日的報告中反駁，薩奇德瓦的報告過於簡化，沙烏地阿拉伯不單單是為了美國的安全保障，才以美元結算石油。

富蘭克林坦伯頓固定收益投資長德賽（Sonal Desai）說，石油出口國之所以收取美元貨款，絕對有出於自身利益的強烈動機，因為美元代表了全球最深、流動性最佳的資本市場，由制度與法律框架所保障的產權與合約履行，背後還有強健、活力充沛、創新的美國經濟撐腰。

德意志銀行與富蘭克林坦伯頓，分別站在「去美元化」論述的兩端：前者認定美元結構性衰弱，後者堅信其無可取代。

美元準備的全球比重，從1999年的逾70%下滑至當前的逾50%，儘管人民幣與歐元等貨幣的比重上升，但美元仍占據主宰地位。

雖然美元不是沒有缺陷，但分析師難以想像美元失去貿易主導地位的世界。布朗兄弟哈里曼公司的全球市場策略主管哈達德說，美元無可替代，其他貨幣距離滿足取代美元的條件仍很遙遠。他表示，實施資本管制的中國，短期內不可能達到50%的比重，歐元區也是如此。