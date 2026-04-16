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擋不住記憶體瘋漲！Meta調漲Quest頭戴裝置價格

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Meta宣布調漲Quest頭戴裝置價格。路透
Meta宣布調漲Quest頭戴裝置價格。路透

Meta公司調漲旗下虛擬實境（VR）頭戴裝置在美國的售價，反映記憶體晶片價格上漲，成為漲價潮的最新例證。

彭博資訊報導，Meta 16日表示，入門款Quest 3S頭戴裝置價格將調漲50美元，高階款Quest 3則上調100美元；儲存容量128GB的Quest 3S漲到350美元，256GB的則漲至450美元。Quest 3售價漲到600美元；價格調漲定19日生效，在英國、歐洲、日本的售價也調升。

Meta聲明說，「我們之所以調整價格，是因為生產高性能VR硬體的成本已大幅上升」，為持續滿足消費者對Quest平台軟硬體與支援品質的期望，「我們必須調整售價」。不過，目前不會調整智慧眼鏡的價格。

在人工智慧（AI）浪潮下，Meta與科技同業均受累於記憶體奇缺導致的價格大漲。蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）已調漲筆電售價，三星電子也調漲部分手機價格。其他頭戴式裝置製造商也同步漲價，或遭遇產品延遲。

Meta Apple 微軟 日本 虛擬實境

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