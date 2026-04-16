快訊

台指期夜盤回檔震盪 多空交戰37,000點大關

嘉義82歲翁燒廢木釀悲劇 疑跌倒無力起身…遭烈火活活吞噬

明宜花防較大雨勢 周末全台有雨…這日又有一波新鋒面接近

聽新聞
0:00 / 0:00

美股創新高後還有上漲空間？野村：漲到閃現這2個警訊為止

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數再度進入創新高模式，15日收盤漲破7,000點大關，再登歷史新高峰。美聯社
美股標普500指數再度進入創新高模式，15日收盤漲破7,000點大關，再登歷史新高峰。美聯社

美股標普500指數再度進入創新高模式，15日收盤漲破7,000點大關，再登歷史新高峰。野村策略師麥里格特建議投資人，此刻切莫擋道，美股這波漲勢還有繼續向前衝鋒的空間，除非亮起兩個警示燈。

麥里格特表示，美股近日勁揚，是因為之前押注市況走高的投資人寥寥無幾，「過度避險」的投資人卻為數眾多，導致押注股市下跌的選擇權（即「賣權」）價格急跌，引爆大型投資人空頭回補買盤，尤其爭先恐後買回大型科技股。

他認為，這波漲勢還可能延續一陣子，因為目前投資人持股普遍不足。

不過，麥里格特提醒投資人注意，倘若兩件事發生，可能使美股這波漲勢急踩煞車。

第一個警訊是，如果5月開始浮現「實體能源」如原油和石化產品缺貨跡象，將觸動這些大宗商品價格上漲，那麼主要央行可能急於收緊貨幣政策，以因應能源供應衝擊。

這將觸發第二個警訊：債市湧現賣壓。隨著能源供應短缺和央行升息的恐懼油然而生，可能令人憂心世界各地經濟終將陷入負成長，甚至不無可能把主要經濟體推落衰退。一旦債券殖利率開始走高，可能嚇壞股市投資人，使當前這股追高漲勢戛然而止。

但麥里格特認為，在債市恐慌再起、或投資人持股因「害怕錯過」（FOMO）而超買之前，現階段還不宜放空美股，因為「目前持股還在重建中，離『超買』還遠得很」。

美股

延伸閱讀

南亞科（2408）財報亮眼股價卻跳水？郭哲榮示警記憶體：利多不漲就是最大利空

《「我是有錢人」迷思792》怕股市震盪而不投資 小心高通膨將會慢慢吃掉你的資產

相關新聞

能源危機升溫 IEA署長：歐洲飛機燃料或許只能「再撐六周」

國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）說，歐洲或許只剩六周的飛機燃料，警告要是伊朗戰爭持續導致原油供給受阻，航班可能會遭取消。

美股早盤／標普那指續創新高！台積電法說亮眼 ADR反跌逾2%

美國股市16日早盤小漲，標普500指數和那斯達克綜合指數再創新高。台積電上季財報優於預期，營收展望也振奮人心，但ADR 16日早盤不漲反跌，下滑逾2%。

歐元區3月CPI上修至2.6% 中東戰事致能源價格勁揚

歐盟統計局（Eurostat）今天公布，受中東戰事推升能源價格勁揚影響，歐元區3月消費者物價指數（CPI）年增率從初值2...

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

擋不住記憶體瘋漲！Meta調漲Quest頭戴裝置價格

Meta公司調漲旗下虛擬實境（VR）頭戴裝置在美國的售價，反映記憶體晶片價格上漲，成為漲價潮的最新例證。

美股創新高後還有上漲空間？野村：漲到閃現這2個警訊為止

美股標普500指數再度進入創新高模式，15日收盤漲破7,000點大關，再登歷史新高峰。野村策略師麥里格特建議投資人，此刻切莫擋道，美股這波漲勢還有繼續向前衝鋒的空間，除非亮起兩個警示燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。