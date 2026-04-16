美股創新高後還有上漲空間？野村：漲到閃現這2個警訊為止

美股標普500指數再度進入創新高模式，15日收盤漲破7,000點大關，再登歷史新高峰。野村策略師麥里格特建議投資人，此刻切莫擋道，美股這波漲勢還有繼續向前衝鋒的空間，除非亮起兩個警示燈。

麥里格特表示，美股近日勁揚，是因為之前押注市況走高的投資人寥寥無幾，「過度避險」的投資人卻為數眾多，導致押注股市下跌的選擇權（即「賣權」）價格急跌，引爆大型投資人空頭回補買盤，尤其爭先恐後買回大型科技股。

他認為，這波漲勢還可能延續一陣子，因為目前投資人持股普遍不足。

不過，麥里格特提醒投資人注意，倘若兩件事發生，可能使美股這波漲勢急踩煞車。

第一個警訊是，如果5月開始浮現「實體能源」如原油和石化產品缺貨跡象，將觸動這些大宗商品價格上漲，那麼主要央行可能急於收緊貨幣政策，以因應能源供應衝擊。

這將觸發第二個警訊：債市湧現賣壓。隨著能源供應短缺和央行升息的恐懼油然而生，可能令人憂心世界各地經濟終將陷入負成長，甚至不無可能把主要經濟體推落衰退。一旦債券殖利率開始走高，可能嚇壞股市投資人，使當前這股追高漲勢戛然而止。

但麥里格特認為，在債市恐慌再起、或投資人持股因「害怕錯過」（FOMO）而超買之前，現階段還不宜放空美股，因為「目前持股還在重建中，離『超買』還遠得很」。