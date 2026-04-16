中東戰事衝擊經濟 印度官員：破壞力不亞於疫情

中東戰事導致能源供應短缺，使得全球民生、經濟受到嚴重影響，同樣受到波及的印度，經濟成長受到威脅、財政赤字擴大、盧比跌到新低，有官員表示，這樣的破壞力不亞於疫情帶來的震盪。

印度媒體引述彭博報導指出，有印度官員表示，發生在中東的戰爭，對印度的發展軌跡造成嚴重影響，印度經濟受到的衝擊堪比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的破壞，且這樣的傷害可能需要好幾年的時間才能弭平。

要求匿名的官員指出，印度政府正以因應COVID-19疫情的經驗，來設法緩解天然氣短缺、油價飆升對企業、民眾帶來的衝擊。

印度直接參與決策的官員表示，政府正設法因應這項危機，其中一項措施，是為中小企業及相關產業，提供價值可能高達2.5兆盧比（約新台幣8464億元）的信貸擔保計畫。

印度能源高度仰賴進口，是世界第3大石油消費國，約9成天然氣來自中東，即便未來中東戰爭能在短期內結束，但因相關設施遭毀，需要時間修復，包括液化石油氣在內的能源產品，可能得要好幾年後才能恢復正常供應，因此這次戰事造成的破壞，將堪比6年前的COVID-19疫情。

即便印度政府堅稱，到2027年3月的這個財政年度，經濟成長率預期仍在6.8%到7.2%之間，但部分經濟學家認為，這場戰爭帶來的能源危機，可能使印度的經濟成長偏離既定軌道，高盛集團（Goldman SachsGroup Inc.）將對印度經濟成長率的預測下修到5.9%，牛津經濟公司（Oxford Economics Ltd.）的預測則是調降到6.2%。

此次中東戰事爆發後，印度政府已經採取多項財政措施來保障民生、經濟，例如大幅削減汽柴油稅，以協助穩定油價，並為以中東為主要客群的出口商提供一系列紓困計畫，還設了金額達62億美元（約新台幣1957億元）的穩定基金，協助印度經濟對抗受到的衝擊。

印度政府由於疫情期間推出多項刺激措施，2020-2021財政年度的財政赤字，擴大到GDP的9.5%，經濟學家估計，由於中東戰事促使油價上漲，印度這個財政年度的財政赤字，預料將超過GDP的5%。

由於印度進口能源的支出激增、財政赤字擴大，讓外國投資人感到憂心，今年前3個月，已有近190億美元（約新台幣6000億元）的外資從印度市場撤出，這幾乎等同2025年一整年的數字，進而導致盧比兌美元的匯率跌破95的歷史新低。

油價飆升讓印度經濟遭受衝擊，相關損失目前正由政府吸收，但若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續遭封鎖，讓油價居高不下，印度民眾可能遲早得自行承擔經濟上的損失。

全球約20%的石油和天然氣需經荷莫茲海峽運輸，這條全球能源供應重要通道一旦不通，將對國際間能源相關商品流通造成重大影響。