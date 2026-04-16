北約擴軍效應 德國製造業加速發展軍工供應鏈

隨北約各國擴充軍備，德國正加速發展國防工業，將原用於民間的工業技術應用到軍事生產。專家分析，除透過既有工業能力進入軍工供應鏈外，德國也正加強與盟國合作，擴大軍備研發與生產，帶動整體工業轉型。

德國工商總會（DIHK）日前發布調查報告指出，國防產業正逐漸成為德國工業的重要支柱。目前德國製造業中，約17%企業已參與國防相關供應鏈，其中以汽車產業比例最高，約36%企業直接或間接投入軍工領域。

中央社就此趨勢採訪德國聯邦外貿與投資署（GTAI）專家麥斯特（Christoph Mester）。他表示，在北約各國擴充軍備下，德國已將國防與安全產業列為政策重點，政府規劃在2030年前投入約1000億歐元（約新台幣3.7兆元），用於強化軍備，為相關產業帶來長期需求。

麥斯特指出，這並不代表德國工業全面轉向生產武器，而是將既有製造能力延伸至國防領域。例如機械製造、自動化、電子、車輛與航太等核心製造業，正透過產品可同時用於民用與軍事領域的雙重用途（dual-use）技術切入軍工市場。

他進一步說明，國防產業的成長已開始帶動整體工業發展，不僅提高工廠利用率，也有助於保留關鍵技術，並促進投資與創新。

這樣的趨勢在德國汽車製造業最為顯著，根據今年3月圖靈根汽車協會委製的一項研究，在德國軍工供應商中，有近1/3來自汽車供應鏈。

研究人員奧勒（Werner Olle）指出，汽車製造在金屬加工、電子與工程服務等技術上，與軍事用途高度重疊，加上軍工訂單通常數量較少，讓原汽車供應鏈中的中小企業有機會進入軍工供應鏈。

除產業轉型外，德國也正加強與盟國協作，擴大軍事裝備研發與生產能力。

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）近期傳出與以色列國營國防企業展開軍工合作，將位於奧斯納貝克（Osnabrück）的工廠從汽車生產轉型為生產「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統設備。

德國傳統軍工大廠萊茵金屬（Rheinmetall）本周則宣布，將與荷蘭國防科技公司Destinus成立合資企業，生產巡弋飛彈與彈道火箭砲，鎖定歐洲及北約市場。

Destinus執行長科科里奇（Mikhail Kokorich）在合作新聞稿指出，歐洲正進入飛彈量產新階段，現代戰爭不再僅以少量高價裝備為主，而是強調成本效益與規模化生產。Destinus軟體優勢結合萊茵金屬產能，能打造大量且符合當前戰場需求的飛彈系統。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在本周訪德期間，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）共同宣布，德烏將在慕尼黑聯合生產長程攻擊型無人機，將德國製造能力結合烏克蘭戰場與創新經驗，深化兩國軍工合作。