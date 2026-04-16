能源危機升溫 IEA署長：歐洲飛機燃料或許只能「再撐六周」

國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）說，歐洲或許只剩六周的飛機燃料，警告要是伊朗戰爭持續導致原油供給受阻，航班可能會遭取消。

畢羅16日接受美聯社訪問時表示，倘若荷莫茲海峽未能重啟，很快會聽到消息，歐洲部分航班因飛機燃料短缺停飛。

能源顧問公司Rystad Energy經濟學家加林波帝（Claudio Galimberti）也說，飛機燃料將短缺。他說：「未來三、四周內可會演變成系統性局面，從5月和6月起歐洲會大砍航班。」

畢羅並說，荷莫茲海峽卡住油氣供給，釀成「我們面臨的最大能源危機」，最先遭殃的是仰賴中東能源的亞洲國家，如日本、南韓、印度、中國大陸、巴基斯坦，接著是歐洲和美洲。這將對全球經濟有重大影響，拖得愈久，對全球經濟成長和通膨會愈糟。