歐元區3月CPI上修至2.6% 中東戰事致能源價格勁揚

歐盟統計局（Eurostat）今天公布，受中東戰事推升能源價格勁揚影響，歐元區3月消費者物價指數（CPI）年增率從初值2.5%上修至2.6%。

法新社報導，最新數據顯示歐元區通膨率達到2024年7月以來最高，也超過歐洲中央銀行（ECB）設定的2%目標。

美國和以色列對伊朗發動戰爭，推升石油和天然氣價格持續上漲，對依賴能源進口的歐元區形成沉重負擔，經濟學家已下修歐元區經濟成長率預估。

據報告，歐元區2月CPI為1.9%。分析師已提高ECB最快在本月升息以壓制通膨的預期。