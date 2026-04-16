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人人都害怕？黃仁勳：AI不是核彈 不會摧毀所有工作

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。法新社
輝達執行長黃仁勳。法新社

人工智慧（AI）愈來愈強大，引發恐懼，但有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳認為，AI不是核彈，不會摧毀所有工作。

黃仁勳接受播客帕特爾（Dwarkesh Patel）訪問時暗示，目前尚未到達「超級智慧」（superintelligence）的臨界點。他說：「要是把美國嚇到以為，AI有如核彈，人人都痛恨AI、人人都害怕AI，我不認為這樣有助美國，這是在幫倒忙」。帕特爾試圖把AI比喻為濃縮鈾，黃仁勳做出以上回應。

黃仁勳說，要是把大家嚇到以為AI會摧毀所有軟體工程職位，眾人都不願去做，這樣會沒有軟體工程師，不利美國。憂慮AI帶來的顛覆潮，重創美國軟體股的股價，黃仁勳先前訪談也不認同這種看法。

帕特爾還問到，Anthropic的AI工具Mythos等的能力，Mythos由於能進行網攻，迄今尚未發布。黃仁勳說：「Mythos由一家非凡的公司，以相當平凡的算力和規模所訓練出來」，這種算力和規模在中國大陸相當充沛。

他哀嘆，美國的晶片出口令限制對陸銷售。儘管中國晶片有限，但比美國更容易取得能源，可以把舊款晶片連接在一起，獲得與先進晶片相同的結果。

黃仁勳 AI 輝達 美國

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