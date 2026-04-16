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全球油市震盪 澳洲額外採購57萬桶柴油因應中東危機

中央社／ 吉隆坡16日綜合外電報導

澳洲著眼於提升受到中東戰事影響的油品庫存，總理艾班尼斯今天宣布，已經從汶萊韓國額外取得57萬桶柴油。

法新社報導，澳洲今天也與馬來西亞達成維持不可缺的能源穩定供應的協議。中東危機影響全球原油供應，經重要水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）原油輸運依然受阻。

艾班尼斯（Anthony Albanese）在馬來西亞舉行的記者會中說：「我可以宣布，我的政府已經確保兩批、共1億公升額外的柴油輸運，一批來自我昨天訪問的汶萊，一批來自韓國。」相關採購相當於57萬桶柴油。

艾班尼斯訪問馬來西亞會晤首相安華（AnwarIbrahim），希望深化能源合作關係。他指出：「這是政府根據新戰略儲備權限談妥、預期的眾多出貨其中第一批。」

與此同時，墨爾本（Melbourne）西南方一座重要煉油廠於夜間發生火災，恐進一步打亂澳洲燃料供應。

根據澳洲政府數據，目前國內石油儲備約可因應38天，遠低於國際能源總署（International EnergyAgency）規定的90天最低標準。

馬來西亞是澳洲最大原油供應國，也是澳洲第3大成品油來源國。馬來西亞提供澳洲約14%柴油、10%汽油及11%航空燃油。

馬來西亞則高度仰賴從澳洲進口液化天然氣。坎培拉表示，馬來西亞約95%天然氣需求由澳洲供應。

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