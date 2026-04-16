中東衝突推升燃料價格 捷克民眾開車轉向大眾運輸

中東政局持續動盪，衝擊正逐步影響捷克經濟與日常生活，例如房貸利率攀升、機票價格變貴、企業將業務轉移至穩定地區。此外，由於燃料價格上漲，捷克民眾逐漸改變通勤方式，從開車轉向搭乘大眾運輸工具。

根據捷克媒體Expats.cz報導，捷克商會（CzechChamber of Commerce）在3月31日至4月6日針對388家企業進行調查，高達93%的企業表示受到中東局勢帶來的負面影響，其中受衝擊最明顯的包括製造業、物流運輸、建築、零售與服務業。

企業普遍面臨兩大壓力來源，分別是「能源與燃料成本上升」與「原物料與零組件價格上漲」。分析指出，成本壓力正逐步從供應鏈上游轉向下游市場，未來可能進一步推升消費物價。

中東衝突導致捷克油價上漲，根據監測油價公司CCS的數據，捷克柴油價格為4年多來最高，汽油則為近3年半來最高。這促使部分駕駛提前囤油以因應市場波動。

燃料價格上升也影響捷克民眾日常通勤方式，逐漸從開車轉向搭乘大眾運輸工具。捷克交通公司LeoExpress與RegioJet均表示，多條主要路線接近滿載，其中布拉格至科林（Kolín）與貝內紹夫（Benešov）等通勤路線壓力尤為顯著，現有運能已接近極限。

受市場利率上升影響，捷克平均房貸利率於4月升至5.18%，為2022年以來最大單月漲幅。以350萬克朗、25年期房貸計算，月付款約增加591克朗（約新台幣903元），達到2萬832克朗。金融機構指出，地緣政治風險已納入長期評估模型，進一步影響房市負擔能力與貸款條件。

航空燃油價格年增約90%，促使旅遊成本上升。以歐洲航線為例，燃油附加費已從13歐元上升至26歐元，長途航班票價則普遍增加2000至3000克朗。由於中東空域限制導致航線繞飛，航空公司營運成本因而提高。旅行業者預估，套裝行程價格將上調約5%至7%。

此外，分析指出，中東局勢不穩可能促使國際企業將投資與營運據點轉向更穩定地區。捷克商業服務領導者協會（ABSL）表示，部分企業已開始減少高風險地區的商務活動，並轉移至中歐等較穩定市場。「地緣政治風險已從假設性問題，轉變為實際影響企業決策的重要因素。」

隨著物流與能源成本上升，預期食品價格將出現延遲性上漲，其中麵包與瓶裝水可能是最先受影響的品項。零售業者包括Lidl、Penny Market與Tesco表示，目前尚未調整售價，但正密切觀察市場變化。監管機構亦表示將持續監督價格變動，以確保市場公平。