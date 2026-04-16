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中東局勢緩和？美伊和談希望升高 亞股隨美股漲勢多收紅

中央社／ 香港16日綜合外電報導
美伊和談希望升高，亞洲股市今天隨美股漲勢多收紅。（本報系資料庫）
美伊和談希望升高，亞洲股市今天隨美股漲勢多收紅。（本報系資料庫）

市場對美國與伊朗延長停火和展開新一輪終戰談判，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放的樂觀情緒升高，亞洲股市今天隨美股漲勢多收紅。

法新社報導，最新公布的美國企業財報亮眼，顯示美國經濟面對油價飆漲和通膨壓力下，依舊展現韌性，美股主要指數漲多跌少。

隨著中東危機進入第7周，華府與德黑蘭官員據說將於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行第二輪和平談判。

伊朗稍早揚言說，若美國不解除總統川普（DonaldTrump）對伊朗港口實施的海上交通封鎖，德黑蘭將關閉紅海、波斯灣及阿曼海。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）對媒體表示，後續談判「很有可能」在伊斯蘭馬巴德舉行，她指出目前雙方確實持續對話，「我們對協議前景相當樂觀」。

主導美伊首輪談判的美國副總統范斯（JD Vance）指出，美方向伊朗提出一項旨在結束衝突的「重要協議」提案。

中東戰爭擾亂大宗商品市場及推升價格之際，國際貨幣基金（IMF）在其最新「世界經濟展望」（WorldEconomic Outlook）報告中指出，今年全球經濟成長預估為3.1%，從1月預估值3.3%大幅下修，並警告中東戰爭恐使全球經濟「脫離正軌」。

亞股方面，東京、香港、上海、台北及首爾股市收高，雪梨及威靈頓股市收低；馬尼拉股市大致與前一天持平。

亞股 美股 中東 伊朗 荷莫茲海峽 油價 川普 通膨

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