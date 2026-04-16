台美葡海纜安全座談 黃勝雄示警中俄軍民融合戰略

台灣網路資訊中心董事長黃勝雄在葡萄牙一場海纜安全座談會中，提醒留意中俄水下能力的軍民融合戰略。美國駐葡大使艾里格說，供應鏈須排除不可信廠商，以防惡意監控及破壞。

葡美發展基金會（FLAD）與美國駐葡萄牙大使館本月13日在里斯本舉辦「深海連結：海底電纜的貿易、競爭、安全及合作」座談會，邀請黃勝雄、資訊科技業協會（ITIC）電信政策主任納古斯（OliviaNegus）、大西洋中心（Atlantic Center）協調人暨海軍少將布拉岡薩（Nuno António de Noronha Bragança）與談。

台灣駐葡萄牙代表張亞光應邀出席，艾里格（JohnJ. Arrigo）致詞時特別為代表處的合作夥伴關係向她致謝。

艾里格說，身為大使，他在葡萄牙的首要任務是保護美國公民，其次是強化國防合作，平衡貿易，對抗來自中國及其他地方的惡意影響，而有關海纜議題的討論正好涵蓋這些方向。

他指出，海纜承載全球95%的數據流量，舉凡發送郵件、刷卡消費、瀏覽社群平台都要透過海纜，而葡萄牙的地理位置特別重要，因為75%的大西洋海纜穿過葡萄牙水域，全球約1/4的海纜透過葡萄牙相互連接，使葡萄牙成為歐洲、甚至全球數位經濟的關鍵。

他說，正因如此，這條數位經濟供應鏈必須排除不可信任的廠商，以防惡意分子監控通訊、竊取智慧財產權及破壞資料傳輸。

黃勝雄分享台灣作為亞洲太平洋地區數位樞紐，長期在灰色地帶威脅下累積的經驗，指出掌握數據的重要性，有數據才有證據，進而歸因究責。

他說，海纜若故障，不僅意味著失去網路通訊，也失去對軍事系統的指揮和控制，衛星能確保的流量有限，必須決定優先順序以便最有效利用；此外還須思考國際合作框架、區域修復聯盟等問題，畢竟海底環境遼闊又複雜，沒有任何一國能單獨保障其安全。

黃勝雄指出，中國與俄羅斯擁有水下基礎設施、數據、技術和作業能力，這些資產可輕易轉換成戰略用途，「我們必須留意這種軍民融合戰略，因為這不僅可能破壞基礎設施，也可能損及國家安全」。

他表示，台灣也在探索多元通訊途徑，例如是否可能利用無人機搭載5G（第5代行動通訊技術）中繼器；目前有類似應用，是在地震等天災緊急情況發生時，以直升機搭載設備到特定地區提供訊號。

納古斯說，產業界希望與政策制定者合作以促進海纜安全和韌性，協助實現國家安全和經濟安全目標，而支持這些目標的最佳方式，就是鋪設更多海纜，「提高海纜冗餘性（redundancy），才能降低任何單一海纜中斷造成的風險」。「冗餘」意指增加替代路徑以提高可靠程度。

她建議建立一套穩定的監管許可制度；另外，許多海纜事故是基於船錨或漁船問題等意外，需要制定錨泊規範、培訓漁船船員、要求使用船隻追蹤系統、實施有力執法機制等措施來減少這類事故，之後「才能縮減惡意分子能操作的灰色地帶」。

布拉岡薩提到，科學研究船隻航經葡萄牙領海須取得許可，穿越經濟海域也須通知，但有些沒這麼做，因此有必要持續提升海域意識，決策速度也必須加快。