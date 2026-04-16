波蘭降燃料增值稅因應中東戰爭 引發財政赤字隱憂

中東戰爭引發國際油價大漲，波蘭燃料價格3月暴漲約18%，牽動3月消費者物價指數年增率達3%。波蘭總統納夫羅茨基近日簽署法案，透過大幅調降燃料增值稅與消費稅等措施平抑通膨壓力。此舉雖拉升執政聯盟支持度，但也引發外界質疑將埋下財政赤字隱憂，治標不治本。

中東衝突引發能源市場動盪，布倫特原油價格一度飆升至每桶110美元，波蘭的燃料價格也隨之大幅上漲。根據波蘭統計局最新數據顯示，3月消費者物價指數（CPI）年增3.0%，相較於今年前兩個月穩定在2.1%，通膨壓力的反彈速度超出市場預期。

為因應中東衝突引發的油價失控及通膨壓力，納夫羅茨基（Karol Nawrocki）於3月27日簽署「讓燃料價格更低」（Ceny Paliwa Niżej，CPN）法案。

根據波蘭總理府（The Chancellery of the PrimeMinister, KPRM）公告，這項法案透過「暴力降溫」手段，將燃料增值稅（VAT）由23%大幅削減至8%，並將消費稅降為歐盟（EU）最低，汽油每公升調降0.29茲羅提（約新台幣2.4元），柴油則每公升調降0.28茲羅提（約新台幣2.3元），預計使汽、柴油消費者每公升節省高達1.2茲羅提（約新台幣10元）。

同時，波蘭政府罕見引入「最高零售限價」機制並研議徵收「暴利稅」，強制要求奧倫集團（Orlen）等國營能源企業壓低毛利，確保減稅紅利能確實減輕家庭負擔並抑制物價連鎖反應。

針對這項政策，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社群平台X上直言：「所有人都在為這場戰爭支付高昂代價，影響範圍早已超越加油站。」波蘭政府強調燃料價格是影響民生物價的關鍵，若不以CPN方案介入，燃料成本將迅速轉嫁至食品運輸與生產端，進而引發更嚴重的物價上漲。

然而，波蘭媒體與專家對此多持審慎觀點。「共和報」（Rzeczpospolita）指出，儘管政府試圖透過行政手段干預物價，但減稅仍難以掩蓋民生物資價格全面飆漲的現實，對於承受生活成本壓力的普通家庭而言，這類緊急處置恐仍屬治標不治本。

財經媒體Money.pl警告，CPN方案僅能提供「短暫的喘息」，若波蘭幣因地緣政治持續走貶，進口成本將迅速抵銷減稅紅利，並埋下財政赤字與供應鏈不穩的隱憂。

此外，波蘭石油工業與貿易組織（PolishOrganization of Petroleum Industry and Trade, POPiHN）主席維瓦瓦（Leszek Wiwała）也在Money.pl提出對CPN方案的批評，認為該法強制限價，並未考慮燃油業者先前的高價庫存成本，迫使許多私人加油站面臨「賠錢銷售」的虧損壓力。

根據「共和報」（Rzeczpospolita）最新政黨民調顯示，在政府宣布CPN燃油方案後，執政聯盟的支持度上升了2.5個百分點，CPN法案的通過被視為政府對民生壓力的快速回應，但其長遠效果仍取決於全球能源供應鏈的修復速度。未來數週內，隨著減稅法規正式實施，加油站的標價波動將成為觀察波蘭對抗通膨成效的最直接指標。