中東戰火刺激 歐盟擬降電力稅加速能源轉型

一份文件草案顯示，歐盟計劃調降電力稅並加速擁抱清潔能源技術，以減少消費者暴露於油價飆升的威脅。這是歐盟為抵消伊朗戰爭衝擊能源所提出的因應方案一環。

目前歐洲許多家戶供暖與工業仍依賴天然氣或石油，電氣化（electrification）是能源轉型一大關鍵。透過降低電力稅率，讓電的相對價格低於使用化石燃料可形成誘因，搭配再生能源與智慧電網，就有更高機會擺脫化石燃料。

路透社報導，由於全球重要的石油與天然氣運輸航路荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）形同被關閉，且伊朗也攻擊中東能源基礎設施，讓對進口石油與天然氣高度依賴的歐洲陷入不斷飆升的能源價格風險。

這份訂4月22日公布的歐盟執委會草案，提出一些能抑制能源漲價的短期措施，同時規劃加速讓歐洲擺脫化石燃料，以保護歐陸免於日後遭遇石油與天然氣斷供。

草案中說：「這項轉型帶來的益處明顯高於代價。屢次得面臨愈發頻繁的能源衝擊已是歐洲不可承受之重。任何遲滯能源轉型的作法，都會在日後讓社會付出更高代價。」

根據草案，歐盟行政部門將於5月提出歐盟稅務修法，以確保電力相關稅率低於化石燃料的稅率，並調降各國政府將高耗能產業電力稅降至零的門檻。

草案指出，歐盟5月還將向各成員國的能源部長提出一份節能投資與低碳技術清單，作為石油與天然氣的替代；同時提出一項立法草案，要求各國鼓勵投資智慧電網技術，好讓更多清潔能源納入發電結構。

美國與以色列2月28日對伊朗開戰後3週內，歐洲天然氣價格翻倍，雖然之後有所回落，但截至14日，價格仍比戰前高出約35%。

這份歐盟草案還包括：歐盟將自本月起介入協調各國天然氣儲存的回補作業，以避免企業搶購天然氣而導致價格飆升。

草案指出，歐盟也打算在今夏前提出推動各產業電氣化的目標，降低化石燃料使用。

歐盟稅務規則修法需所有成員國一致批准，但近期幾次相關嘗試都未成功。歐盟執委會2021年就提出一份電力稅率改革案，出發點同樣是在鼓勵從化石燃料轉型，但至今仍無下文。