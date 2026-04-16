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看好AI抵禦石油危機！高盛做多台灣和南韓 做空印度、泰、菲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛預測今年MSCI新興市場企業23%的獲利成長中，有16個百分點是由AI相關需求所帶動。美聯社
高盛預測今年MSCI新興市場企業23%的獲利成長中，有16個百分點是由AI相關需求所帶動。美聯社

高盛集團開始做多南韓和台灣兩地股市，認為南亞和東南亞股市容易受到美伊戰爭引發石油危機的影響，相較之下，東亞以科技股為主的股市風險報酬較佳。

特里維迪（Kamakshya Trivedi）和考爾（Sunil Koul）在內的高盛分析師寫道，高盛已啟動一項「相對價值交易」，做多南韓和台灣，並放空印度、菲律賓和泰國。他們認為，中國大陸經濟在目前的能源衝擊中處境固然較佳，但「可能需要展現獲利表現，才能觸發市場更強勁的漲勢」。

受到美、伊之間達成為期兩周的停火協議的激勵，新興市場股市4月反彈強過全球其他市場。MSCI新興市場指數本月至今上漲近 15%，相較之下，衡量全球股市的指標漲幅不到 9%。

高盛分析師談到新興市場股票時寫道：「由於價位和部位業經大幅修正，我們整體仍持正面看法。潛在獲利成長預料會有強勁表現，我們預測今年MSCI新興市場企業23%的獲利成長中，有16個百分點是由AI相關需求所帶動，這應能相對來說免於石油危機的直接影響。」

在亞洲以外地區，分析師以「大宗商品利多」偏好巴西，並因「價位便宜」而看好南非。

高盛 台灣 菲律賓 南亞 新興市場指數

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