亞洲富豪無懼高估值 去年砸250億美元投資美國知名AI新創

儘管美國人工智慧（AI）公司天價估值愈發受到嚴格審視，亞洲富裕投資人仍向AI私募資本豪擲數百億美元，全無懼色。

PitchBook的數據顯示，2025年亞洲高淨值個人及家族辦公室，總計共向全球AI私募融資，投入243億美元，較2024年成長近三倍。今年這股動能時持續，截至4月8日，又再加碼投資了9.5億美元。

亞洲富裕投資人這波投資熱潮，正值SpaceX、OpenAI和Anthropic等AI領域領導企業，在每一輪的募資中，持續創下驚人估值。對這些投資人而言，抓緊「世代級」科技機會的吸引力，已超越泡沫可能爆裂的風險。

總部在香港的Annum Capital，協助多個家族辦公室對美國與中國未上市科技公司的投資布局，管理的資產價值約15億美元。Annum Capital執行長Nick Xiao說。儘管相關交易的風險很高，但投資者的需求仍然強勁。

雖然獲利潛力龐大，這類私募市場的投資門檻日益複雜，充斥著特殊目的載體（SPV）等不透明結構，和高昂的管理費。不過以持續投入資金的情況來看，亞洲富豪們顯然覺得，「錯過下一個技術轉型」的風險，比「買貴了」的風險更令人在意。

彭博新聞指出，投資熱的推升來自越來越多規模較小家族辦公室投入，他們尋求在世界最知名的未上市獨角獸企業中，持有炫耀性的資產（trophy assets）。

Turoid執行長Nick Wong就提到，他在過去五年促成超過10億美元的私募科技投資，讓客戶能接觸到SpaceX、Anthropic等知名新創公司。

根據PitchBook的資料，去年亞洲富豪在私募AI領域的投資，逾90%流向美國公司。

現在OpenAI、Anthropic、SpaceX等美國AI新創公司的估值已經太高，有人開始把目光轉回亞洲的AI公司，亞洲富豪青睞的標的包括中國大陸的元戎啟行、新加坡的Advance.AI等。

追蹤新創股權的Carta亞太與中東區總經理Bhavik Vashi說：「美國AI公司仍吸引了大部分資金，但高昂的估值正促使一些亞洲家族辦公室轉而探索家鄉附近、價格更合理的AI投資機會。」