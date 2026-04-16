快訊

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲富豪無懼高估值 去年砸250億美元投資美國知名AI新創

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI的估值現在已逾8,500億美元。 路透
OpenAI的估值現在已逾8,500億美元。 路透

儘管美國人工智慧（AI）公司天價估值愈發受到嚴格審視，亞洲富裕投資人仍向AI私募資本豪擲數百億美元，全無懼色。

PitchBook的數據顯示，2025年亞洲高淨值個人及家族辦公室，總計共向全球AI私募融資，投入243億美元，較2024年成長近三倍。今年這股動能時持續，截至4月8日，又再加碼投資了9.5億美元。

亞洲富裕投資人這波投資熱潮，正值SpaceXOpenAI和Anthropic等AI領域領導企業，在每一輪的募資中，持續創下驚人估值。對這些投資人而言，抓緊「世代級」科技機會的吸引力，已超越泡沫可能爆裂的風險。

總部在香港的Annum Capital，協助多個家族辦公室對美國與中國未上市科技公司的投資布局，管理的資產價值約15億美元。Annum Capital執行長Nick Xiao說。儘管相關交易的風險很高，但投資者的需求仍然強勁。

雖然獲利潛力龐大，這類私募市場的投資門檻日益複雜，充斥著特殊目的載體（SPV）等不透明結構，和高昂的管理費。不過以持續投入資金的情況來看，亞洲富豪們顯然覺得，「錯過下一個技術轉型」的風險，比「買貴了」的風險更令人在意。

彭博新聞指出，投資熱的推升來自越來越多規模較小家族辦公室投入，他們尋求在世界最知名的未上市獨角獸企業中，持有炫耀性的資產（trophy assets）。

Turoid執行長Nick Wong就提到，他在過去五年促成超過10億美元的私募科技投資，讓客戶能接觸到SpaceX、Anthropic等知名新創公司。

根據PitchBook的資料，去年亞洲富豪在私募AI領域的投資，逾90%流向美國公司。

現在OpenAI、Anthropic、SpaceX等美國AI新創公司的估值已經太高，有人開始把目光轉回亞洲的AI公司，亞洲富豪青睞的標的包括中國大陸的元戎啟行、新加坡的Advance.AI等。

追蹤新創股權的Carta亞太與中東區總經理Bhavik Vashi說：「美國AI公司仍吸引了大部分資金，但高昂的估值正促使一些亞洲家族辦公室轉而探索家鄉附近、價格更合理的AI投資機會。」

美國 AI OpenAI SpaceX

相關新聞

台股市值超越英國 成全球第七大股市 AI熱帶動資金動能強勁

隨著市場對伊朗戰爭進一步降級的期待升溫，台灣的科技企業重獲投資人青睞，推動台股市值在周三（15日）超過英國。

二戰以來首見 美國原油出口大增幾乎成為「淨出口國」

美國上周幾乎轉為原油淨出口國。由於伊朗戰爭導致中東供應中斷，亞洲和歐洲買家急著尋求替代來源，帶動美國出口量大增。

馬斯克傳準備高價「光速」搶購半導體設備 啟動Terafab晶圓廠大計

彭博引述知情人士報導，馬斯克的左右手已接洽應用材料（Applied Materials）、東京威力科創（Tokyo Electron）和科林研發（Lam Research）在內的晶片設備供應商，準備大膽投入所謂的Terafab晶圓廠建設大計。

日股便宜、日圓走升？專家指4大產業將爆發

告別失落的30年，日本股市近年成為全球資本追逐焦點，連股神巴菲特都青睞，究竟有何結構性利多？為何專家說「還算便宜」？至於大家最關注的日圓（日幣），則有走升趨勢，背後有三大支撐。一文帶你看懂日股與日圓投資。 在過去將近30年的時間裡，日本經濟成長停滯，股市表現也一直落後於美國；但在過去18個月，日股展現了極強的韌性，首度在表現上超越了美股。 過去一年，台股與日股的漲幅在全球股市中名列前茅，台股是全球 AI 浪潮最大受益者，擁有最關鍵的半導體供應鏈，而日股在改革驅動價值重估紅利下，持續吸引外資大舉回流。 路博邁日本股票研究總監窪田慶太指出，這並不是短暫的資金熱潮，而是日本正迎來一場結構性轉型。 兩件事打破日本通縮僵局 自1989年泡沫經濟破滅後，日本社會就陷入了漫長的「通貨緊縮」陰霾，大家不敢消費，總覺得東西會愈來愈便宜。但兩件事情打破了這個僵局：第一是COVID-19疫情帶來的全球通膨，讓日本民眾漸漸習慣了物價上漲的「新常態

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

看好AI抵禦石油危機！高盛做多台灣和南韓 做空印度、泰、菲

高盛集團開始做多南韓和台灣兩地股市，認為南亞和東南亞股市容易受到美伊戰爭引發石油危機的影響，相較之下，東亞以科技股為主的股市風險報酬較佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。