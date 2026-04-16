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隱形AI受惠股！這家冷氣公司股價今狂飆14% 資料中心業務潛力旺

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
維權投資機構艾略特宣布已在日本空調業者大金工業建立大量持股，並表示該公司在市場上「被嚴重低估」。路透
維權投資機構艾略特宣布已在日本空調業者大金工業建立大量持股，並表示該公司在市場上「被嚴重低估」。路透

日本空調製造商大金工業（Daikin Industries）股價在今天（16日）盤中一度飆漲多達14%，創2009年以來最大單日漲幅，此前維權投資機構艾略特投資管理公司（Elliott Investment Management）宣布已在大金工業建立大量持股，並表示該公司在市場上「被嚴重低估」。

大金工業股價今天盤中上漲12.4%，報每股22,760日圓。艾略特公司揭露持股後，呼籲該公司提升獲利能力、改善股東回報，以及檢討非核心業務，表示「我們致力於與這家公司進行建設性的合作」。

大金發言人證實了艾略特的投資，但不願進一步評論。

大金股價在今年2月一度重挫6.5%，原因是該公司下調全年獲利預測，主要受美國關稅不確定性衝擊需求影響，之後股價有所回升。

展望未來，根據彭博行業研究，美國資料中心的冷卻需求將成為大金工業營收成長的主要動能，該公司目標是在截至2031年3月的會計年度，將北美資料中心相關營收提高到至少3,000億日圓（約新台幣600億元），約為目前的三倍。

大金工業已經切入資料中心散熱市場。該公司去年年中宣布，已與位於美國加州聖地牙哥的冷卻系統業者Dynamic Data Centers Solutions（簡稱 DDC Solutions）簽署最終收購協議。

大金當時表示：「DDC Solutions憑藉獨特的冷卻技術，能夠為伺服器機架提供單獨的空調服務，使其成為推動AI資料中心市場轉型的關鍵企業。該公司所提供的解決方案，能有效因應數據處理需求增加所導致的電力消耗與熱能產生問題。」

艾略特近期才成功推動豐田汽車集團提高對旗下核心零件供應商「豐田自動織機」（Toyota Industries）的收購價碼，目前正擴大日本市場的投資行動。上個月，這家維權投資機構表示已入股航運公司商船三井（Mitsui OSK Lines）。在市場壓力日益要求企業重視股東回報之際，維權投資者對日本企業的關注正形成一股更廣泛的浪潮。

營收 日本

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