二戰以來首見 美國原油出口大增幾乎成為「淨出口國」

美國上周幾乎轉為原油淨出口國。由於伊朗戰爭導致中東供應中斷，亞洲和歐洲買家急著尋求替代來源，帶動美國出口量大增。

美國二戰以來未曾出現過石油出口大於進口的現象。全球最大產油國美國的原油需求急劇成長，分析師和交易員指出，美國正急速達到出口能力的極限。

據美國政府周三公布的資料，上周原油淨進口量（即進口和出口之差）縮小至每日 6.6 萬桶，這是2001 年開始統計此數以來的最低水準；同時，出口量增至每日520萬桶，創下七個月來最高。

資料顯示，若以年度計，美國上一次成為原油淨出口國是在 1943 年。

Rystad 能源公司石油市場副總裁夏哈（Janiv Shah）表示，美國原油出口增加，可見各地買家正向外尋求可用供應來源，而地區間的油價價差多到足以抵銷航運成本。

路透指出，希臘在內國家最近幾個月也開始搶購美國原油。

根據船舶追蹤服務機構 Kpler的資料，上周約有每日 240 萬桶（占美國出口量約 47%）運往歐洲。約有每日 149 萬桶約37%運往亞洲，高於一年前的 30%。主要買家有荷蘭、日本、法國、德國和南韓。

與此同時，美國上周的進口量減少超過每日100 萬桶，降至每日 530 萬桶。美國目前仍大量進口原油，因為美國國內的煉油廠的設計是為了處理比國內生產的輕質甜原油更重、含硫量更高等級的原油。

中東供應中斷，使上個月布蘭特原油期貨對美國西德州中級原油（WTI）期貨的溢價拉大到每桶 20.69 美元。這不僅降低了美國買家的進口意願，也讓美國原油對歐洲和亞洲的煉油廠更具吸引力。

根據 LSEG 的資料和交易員說法，周一運往歐洲的現貨原油即期交付價格創下歷史新高每桶近 150 美元，運往非洲的現貨價格也創下新紀錄。

Kpler分析師史密斯（Matt Smith）指出，美國 4 月的出口量可能達到每日約 520 萬桶。他也說，就單月而言，出口量正逼近產能極限。

交易員和分析師指出，美國的出口能力上限約為每日600萬桶。政府資料顯示，美國出口量2023年曾創下歷史新高每日560萬桶。