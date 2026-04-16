外國持有美債2月創新高 台灣9.9兆居前10大持有國

告別失落的30年，日本股市近年成為全球資本追逐焦點，連股神巴菲特都青睞，究竟有何結構性利多？為何專家說「還算便宜」？至於大家最關注的日圓（日幣），則有走升趨勢，背後有三大支撐。一文帶你看懂日股與日圓投資。 在過去將近30年的時間裡，日本經濟成長停滯，股市表現也一直落後於美國；但在過去18個月，日股展現了極強的韌性，首度在表現上超越了美股。 過去一年，台股與日股的漲幅在全球股市中名列前茅，台股是全球 AI 浪潮最大受益者，擁有最關鍵的半導體供應鏈，而日股在改革驅動價值重估紅利下，持續吸引外資大舉回流。 路博邁日本股票研究總監窪田慶太指出，這並不是短暫的資金熱潮，而是日本正迎來一場結構性轉型。 兩件事打破日本通縮僵局 自1989年泡沫經濟破滅後，日本社會就陷入了漫長的「通貨緊縮」陰霾，大家不敢消費，總覺得東西會愈來愈便宜。但兩件事情打破了這個僵局：第一是COVID-19疫情帶來的全球通膨，讓日本民眾漸漸習慣了物價上漲的「新常態

2026-04-16 10:41