外國持有美債2月創新高 台灣9.9兆居前10大持有國
美國財政部公布，今年2月外國持有的美國公債創新高，其中日本仍穩居最大持有國，台灣則維持第10大地位，持有美債規模約3135億美元（約新台幣9.9兆），較1月增持57億美元。
路透社報導，美國財政部數據顯示，今年2月外國持有美債總額攀升至9.49兆美元（約新台幣300兆元），較1月9.29兆美元（約新台幣294兆元）增加2.1%。
與去年同期相比，外國持有的美債成長6.6%，反映出今年初殖利率回落，以及與其他開發中市場相比，美國資產殖利率相對具吸引力。
這次成長主要由日本與英國這2個美債最大外國持有者帶動。日本依然是美國以外最大的持債國，2月持有量升至1.239兆美元（約新台幣39.1兆元），過去14個月中有13個月增加。
英國是美債第2大持有國，2月持有量同樣增至8973億美元（約新台幣28.4兆元）、月增2%；相較之下，美債第三大持有國中國，2月持有量微幅降至6933億美元（約新台幣21.9兆元，自2025年1月以來，中國持有的美債庫存已縮減9%。
台灣則仍舊維持第10大地位，持有美債規模約3135億美元（約新台幣9.9兆），較1月增持57億美元，與2025年8月的高點持平，為近一年最高。
2026年2月持有美國公債前10名依序為：日本1兆2393億美元（約新台幣39.2兆元）、英國8973億美元（約新台幣28.4兆元）、中國6933億美元（約新台幣21.9兆元）、比利時4547億美元（約新台幣14.4兆元）、加拿大4463億美元（約新台幣14.1兆元）。
6到10名依序為：盧森堡4457億美元（約新台幣14.8兆元）、開曼群島4430億美元（約新台幣14兆元）、法國3951億美元（約新台幣12.5兆元）、愛爾蘭3506億美元（約新台幣11.8兆元）、台灣3135億美元（約新台幣9.9兆元）。
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