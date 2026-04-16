日股便宜、日圓走升？專家指4大產業將爆發

告別失落的30年，日本股市近年成為全球資本追逐焦點，連股神巴菲特都青睞，究竟有何結構性利多？為何專家說「還算便宜」？至於大家最關注的日圓（日幣），則有走升趨勢，背後有三大支撐。一文帶你看懂日股與日圓投資。



在過去將近30年的時間裡，日本經濟成長停滯，股市表現也一直落後於美國；但在過去18個月，日股展現了極強的韌性，首度在表現上超越了美股。

過去一年，台股與日股的漲幅在全球股市中名列前茅，台股是全球 AI 浪潮最大受益者，擁有最關鍵的半導體供應鏈，而日股在改革驅動價值重估紅利下，持續吸引外資大舉回流。

路博邁日本股票研究總監窪田慶太指出，這並不是短暫的資金熱潮，而是日本正迎來一場結構性轉型。

兩件事打破日本通縮僵局

自1989年泡沫經濟破滅後，日本社會就陷入了漫長的「通貨緊縮」陰霾，大家不敢消費，總覺得東西會愈來愈便宜。但兩件事情打破了這個僵局：第一是COVID-19疫情帶來的全球通膨，讓日本民眾漸漸習慣了物價上漲的「新常態」；第二，則是嚴峻的「高齡化缺工」危機。

日本目前的勞動人口約7000萬人，但每年卻以減少100萬人的速度在流失，由於日本對開放移民的態度相對保守，企業為了搶人才，只好祭出加薪的方法。

從2022年起，日本薪資開始明顯成長，今年「春鬥」的調薪幅度更來到了5%。當上班族發現薪水真的變多了，消費底氣自然變強，對物價上漲的接受度也變高了。這讓過去不敢漲價的日本企業，終於能將成本反映在售價上；企業的營業利益率因此從過去的2%，一路攀升到接近10%。這個「加薪、消費、企業獲利提升」的健康正向循環已經啟動。

從政策面來說，雖然目前日本的消費者物價指數（CPI）已達到3%，但日本央行依然把基準利率維持在0.75%的超寬鬆水位。這透露出一個明確的訊號，政府並不急著打壓通膨，反而想藉由寬鬆的環境推升資產（如不動產與金融資產）價格，徹底洗刷民眾的通縮心態。

另一方面，在過去泡沫破滅的陰影下，日本企業習慣把賺來的錢留在手裡，帳上堆滿了現金。但現在，隨著新一代具備國際視野的經營層接班、東京證交所的強力要求，以及外資股東的施壓，日本企業開始大量買回自家股票、發放股利，目前企業的利潤分配率大約是40%，未來還有很大的空間可以向美國等市場看齊。

「日股還算便宜」四大產業具爆發力

除了大環境變好，日本在特定產業上的爆發力也不容小覷。窪田慶太點名了四個領域，一是金融與不動產：如果未來日本央行緩步升息，銀行的獲利空間將會擴大；同時，企業擴張也會帶動精華區辦公室的需求，讓不動產跟著受惠。二是國防重工業：在美國的期盼下，日本計畫將國防預算大幅提高兩到三倍。三是核電與 AI 數據中心，為了穩定電價並減少對外國天然氣的依賴，日本正準備重啟自2011年福島核災後停用的核電廠。便宜充足的電力，加上北海道天然酷寒的絕佳氣候，讓日本極有潛力成為亞洲的「AI數據中心樞紐」，連微軟都宣布要在日本投資百億美元。

四是半導體隱形冠軍，台積電生產所需的核心機器設備、特用化學品與關鍵材料，其實高度仰賴日本供應。日本股市裡藏著許多這類在全球供應鏈中不可或缺的優質企業。

而日股漲幅不小，會不會太貴？窪田慶太指出，目前東京股市的本益比大約是16倍，如果扣除掉幾家如愛德萬、鎧俠等估值已經追上美股的大型科技公司，整體市場其實還非常便宜。

未來幾年，日本企業的每股盈餘（EPS）預計每年有約10%的成長；加上企業越來越大方，股息與回購收益率有望來到3%。這兩項加起來，就能提供每年約13%的報酬。

此外，首相高市早苗在今年2月勝選，為日本帶來了政治穩定性。穩定的政局與企業補貼政策將持續吸引外資湧入，帶動股市估值重新評價，有望額外貢獻5%到10%的漲幅。綜合下來，日本股市未來幾年具備高達15%至20%的年化報酬潛力。

日圓升值有三大支撐

至於大家最關心的日圓，窪田慶太認為，日圓有強勁的支撐，主要來自三個層面。第一，過去因為美國暴力升息，日本的銀行把錢搬去買美債；現在日本央行溫和升息，國內公債變得有吸引力，資金會逐漸回流日本。第二，隨著核電廠重啟，日本不再需要拋售大量日圓去國外買昂貴的天然氣，加上製造業回流本土，將大幅減輕日圓貶值的壓力。

第三，過去日本散戶喜歡透過免稅帳戶（NISA）大買美國科技股（例如輝達 Nvidia），但隨著日本政府考慮祭出更多投資本土股市的稅務優惠，加上日股表現亮眼，這些龐大的散戶資金很可能會回到日股懷抱。綜合這些因素，官方力守的美元對日圓匯價「160」被視為關鍵防線，未來日圓甚至有往150回升的潛力。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，對台灣投資人來說，把台股與日股搭配在一起，其實是完美的互補組合。台股的主力是科技與AI供應鏈，而日股的前三大權重則是工業、金融與非核心消費。當市場擔憂科技股過熱時，日本的傳產與金融股就能發揮極佳的防禦力。

（本文出自2026.04.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）