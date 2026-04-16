黃仁勳：Mythos的技術突破 顯示美中需加強AI對話

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三（15日）表示，人工智慧（AI）新創公司Anthropic開發的Mythos模型在技術上突破，顯示出美國應尋求與中國大陸加強合作，讓這全球兩大經濟體的AI研究人員能就如何安全使用日益強大的AI技術，達成共識。

黃仁勳周三在科技播客節目Dwarkesh Podcast 的訪談中說：「我們當然希望美國勝出，但我認為展開對話、研究層面的對話，可能是最安全的做法。我們必須嘗試雙方都同意，哪些領域不應該使用AI。」

他擔憂美中在貿易與安全議題上的緊張關係，令關鍵研究的協調面臨阻礙。黃仁勳表示，由於美國目前將中國視為對手，在協調這方面明顯缺乏。他強調，「讓我們的AI研究人員與他們的AI研究人員進行交流，至關重要」。

Mythos模型因具強大網路安全能力，近期成為關注焦點，基於能力太強，Anthropic目前僅開放部分企業和政府官員使用。

黃仁勳指出，訓練Mythos模型所需的算力其實「相當普通」，那種程度的算力「在中國非常充足」。

過去一年，黃仁勳一直向川普政府爭取放寬出口限制。華府的出管制，以國家安全為由，阻止輝達等企業向中國大陸銷售先進的AI處理器。去年12月，川普政府同意輝達銷售性能較低的H200 AI晶片給中國大陸廠商。不過因為美中關係緊張，受北京干預，出貨受阻。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）則是主張美國應該更嚴格執行出口管制，並且在今年1月時批評准許H200晶片輸中的決策是個「錯誤」。

儘管兩家公司在中國議題上的立場幾乎相反，輝達仍是Anthropic的重要供應商與投資者。

輝達正在對Anthropic投資100億美元，但黃仁勳上月表示，這可能是公司最後一筆投資。根據去年11月一項同時涉及微軟（Microsoft）的協議，Anthropic承諾將向輝達採購高達1 GW算力的晶片。

播客節目問黃仁勳，美國的出口管制是否已限制到中國的技術發展？黃仁勳回答，中國市場並未因受限於欠缺算力，因為他們有充足的能源資源，且具備製造「主流」晶片的能力，能把更多處理器組合使用。

他說：「中國擁有大量能源，也有供電充分卻閒置的資料中心。如果他們願意，即使是7奈米製程的晶片，也可以透過堆疊更多數量來達成需求」。「他們的晶片製造能力是全球最大的之一」。