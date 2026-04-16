曾任台灣第一家投信總經理 新興市場教父墨比爾斯新加坡過世…享壽89歲

「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）在新加坡過世，享壽 89 歲。

墨比爾斯走在新興市場投資最前端逾半世紀，在富蘭克林坦伯頓基金集團任職31年。他在1987 年獲坦伯頓（John Templeton）延攬，坦伯頓也是引領美國投資人布局海外企業的先驅。墨比爾斯隨後成立第一個鎖定新興市場的共同基金。

Pimco前執行長伊爾艾朗在 X 貼文致意說：「馬克（墨比爾斯名）是新興市場投資界的先驅，他數十年來不遺餘力且真誠推廣這個由他協助推向全球舞台的資產類別，」「憑藉這份熱忱與他卓越的分析能力，他啟發了我們業界許許多多的人。」

墨比爾斯料中從2009年展開的多頭市場；泰國1997年採浮動匯率所掀起亞洲金融危機期間，他逢低進場；俄羅斯1998年投資恐慌之際，他反向買進俄股。他也是少數率先相中非洲是深具潛力的邊境市場，2012年成立坦伯頓非洲基金。

據晨星公司（Morningstar Direct）統計，從 1989 年到他2018年1月退休為止，坦伯頓新興市場投資信託的平均年化報酬率達 13.4%。此外，根據晨星的數據，從 2001 年 MSCI 新興市場指數推出以來，坦伯頓基金表現平均每年勝過該基準指數 1.9%。

墨比爾斯81歲正式退休，仍退而不休。他2018 年在倫敦創立了墨比爾斯資本合夥公司（Mobius Capital Partners），負責管理投資新興市場股票的主動型基金。他2023 年底離開該公司，持續尋找投資機會，並在他已居住三年的杜拜成立了一家新公司。

1936年生於位於紐約長島的亨普斯特德（Hempstead），墨比爾斯是德國裔第二代，母親是波多黎各人，所以他從小能通德語和西班牙語。

1955年，墨比爾斯拿到波士頓大學獎學金，晚上仍在夜店彈鋼琴貼補生活費。他在波士頓大學拿到藝術學士和傳播碩士之後，後來又拿到麻省理工學院政經博士學位。他在大學期間曾經拿獎學金到京都大學讀書，也學了日語，他也在當時決定要在亞洲發展。

1967年，他移居香港，開了一家市調公司，後來成為玩偶代理商，有一次公寓失火燒了他的頭髮，索性留了光頭，從此給人影星尤伯連納的形象。

他後來覺得自己的興趣是研究證券，從此踏入證券業，1983年奉命來台成立唯高達證券台灣分公司，不久被挖角，擔任國際投信（今兆豐投信）首任總經理。

他在國際投信待了三年，後來才被富蘭克林挖角。他曾受訪回顧他在台灣的經驗時說：「在那裏，我感覺自己像一個皇帝。每天到辦公室，文件蓋蓋章、簽簽字，然後去吃午飯。有車，有司機。那些日子很好，生活非常優渥。所以，當時做決定（離職）非常困難。」

他很謙虛談到他留給富蘭克林的，是「努力工作、好奇、學習 」的精神。

他也以過來人分享他的成功經驗：「我認為成功職涯的一大特質就是要保持開放的胸襟，不排斥任何可能性。願學習新事物，保持謙卑。謙卑非常重要，因為若能保持謙卑，就能學到新事物和新觀念。全世界變化很快，所以有這樣的態度非常重要。」

墨比爾斯認為自己的職業生涯歸根結柢就是一場冒險。他估計自己在旅行中累積的飛行里程，足以往返月球好幾次。他的足跡遍布各地。他接受波士頓大學《CFA Magazine》一次受訪，談到全球奔波的行程時說：「你就是不斷地在學習。我非常享受前往這些國家，並了解事物的變遷。」