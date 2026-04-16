國際油價持穩 美伊傳可能延長停火 WTI面臨90美元保衛戰

國際油價今天（16日）開盤後尚屬持穩，儘管呈現小跌，但跌幅在1%以內。有跡象顯示，美國與伊朗可能延長停火，並重啟談判以結束這場重創能源市場的戰爭。

布蘭特原油期貨盤中小跌0.43%，報每桶94.58美元，昨天收盤小漲14美分；西德州中級原油（WTI）盤中下跌0.79%，報每桶90.57美元，面臨90美元關卡保衛戰。

根據彭博資訊報導，據知情人士透露，美國與伊朗正考慮將停火延長兩周，以爭取更多時間協商和平協議。

不過，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）15日否認美方已做出延長停火的要求，指出美國對達成協議的可能性表示樂觀，並稱總統川普已經在與伊朗的談判中非常清楚地點出美國的紅線。

在衝突進入第七周之際，連接波斯灣與全球市場的荷莫茲海峽目前運輸仍陷於停滯。美國已設立海上封鎖以切斷伊朗航運，而伊朗則對多數船隻關閉海峽。

伊朗中央軍事指揮部將軍阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）表示，若美國長期維持封鎖，伊朗將視其為違反停火的前奏。他警告，若封鎖持續，武裝部隊「將不允許」在波斯灣、阿曼灣或紅海進行任何進出口活動。

這場衝突已顛覆原油市場，引發前所未見的供應衝擊，推升通膨壓力，同時拖累經濟成長。

Bok金融證券公司能源交易主管基斯勒表示：「短期來看，市場已意識到恐慌性買盤已退場。最終仍將取決於和平協議，以及通過海峽的航運安全程度。」

在美國方面，數據顯示原油與各類主要成品油庫存均下降。海外需求升溫，推動石油與燃料出口總量創下新高，尤其是亞洲買家積極尋求供應。

Enverus石油與天然氣分析師拉里指出：「值得注意的是，在進入夏季駕車旺季之際，美國汽油油價可能短期內難以回到每加侖3美元的水準。」目前全美平均汽油零售價約為每加侖4.11美元，而戰前不到3美元。

美國財政部長貝森特表示，燃料價格是否回落，取決於終結戰爭談判的進展，他試圖安撫市場，表示在關鍵的夏季駕車季期間，汽油價格將會趨於緩和。

儘管如此，談判仍面臨諸多障礙。上週末在巴基斯坦舉行的初步會談未能達成協議。知情人士表示，調停方目前正試圖安排技術性談判，以解決最具爭議的議題，包括重新開放海峽以及伊朗的核濃縮問題。

美國財長貝森特重申，美國不會延長允許暫時出售部分俄羅斯和伊朗原油的通用許可。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示：「儘管美元和油價略有反彈，但市場似乎仍強烈傾向於出現正面的結果。不過，現在就計入衝突順利解決仍顯得略早。」