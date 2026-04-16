快訊

MLB／「大谷條款」誕生後第一次 大谷翔平近5年來首次「只投不打」

台積電開平翻黑鈍化漲勢！台股衝關37,000卡卡 台達電、聯電接棒領攻

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價持穩 美伊傳可能延長停火 WTI面臨90美元保衛戰

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
法國民眾正在為車子加油。法新社
法國民眾正在為車子加油。法新社

國際油價今天（16日）開盤後尚屬持穩，儘管呈現小跌，但跌幅在1%以內。有跡象顯示，美國與伊朗可能延長停火，並重啟談判以結束這場重創能源市場的戰爭。

布蘭特原油期貨盤中小跌0.43%，報每桶94.58美元，昨天收盤小漲14美分；西德州中級原油（WTI）盤中下跌0.79%，報每桶90.57美元，面臨90美元關卡保衛戰。

根據彭博資訊報導，據知情人士透露，美國與伊朗正考慮將停火延長兩周，以爭取更多時間協商和平協議。

不過，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）15日否認美方已做出延長停火的要求，指出美國對達成協議的可能性表示樂觀，並稱總統川普已經在與伊朗的談判中非常清楚地點出美國的紅線。

在衝突進入第七周之際，連接波斯灣與全球市場的荷莫茲海峽目前運輸仍陷於停滯。美國已設立海上封鎖以切斷伊朗航運，而伊朗則對多數船隻關閉海峽。

伊朗中央軍事指揮部將軍阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）表示，若美國長期維持封鎖，伊朗將視其為違反停火的前奏。他警告，若封鎖持續，武裝部隊「將不允許」在波斯灣、阿曼灣或紅海進行任何進出口活動。

這場衝突已顛覆原油市場，引發前所未見的供應衝擊，推升通膨壓力，同時拖累經濟成長。

Bok金融證券公司能源交易主管基斯勒表示：「短期來看，市場已意識到恐慌性買盤已退場。最終仍將取決於和平協議，以及通過海峽的航運安全程度。」

在美國方面，數據顯示原油與各類主要成品油庫存均下降。海外需求升溫，推動石油與燃料出口總量創下新高，尤其是亞洲買家積極尋求供應。

Enverus石油與天然氣分析師拉里指出：「值得注意的是，在進入夏季駕車旺季之際，美國汽油油價可能短期內難以回到每加侖3美元的水準。」目前全美平均汽油零售價約為每加侖4.11美元，而戰前不到3美元。

美國財政部長貝森特表示，燃料價格是否回落，取決於終結戰爭談判的進展，他試圖安撫市場，表示在關鍵的夏季駕車季期間，汽油價格將會趨於緩和。

儘管如此，談判仍面臨諸多障礙。上週末在巴基斯坦舉行的初步會談未能達成協議。知情人士表示，調停方目前正試圖安排技術性談判，以解決最具爭議的議題，包括重新開放海峽以及伊朗的核濃縮問題。

美國財長貝森特重申，美國不會延長允許暫時出售部分俄羅斯和伊朗原油的通用許可。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示：「儘管美元和油價略有反彈，但市場似乎仍強烈傾向於出現正面的結果。不過，現在就計入衝突順利解決仍顯得略早。」

油價 美國 美方 李維特

延伸閱讀

國際油價繼續下跌！美伊尋求重啟和談 傳伊朗考慮暫停從荷莫茲運油

市場關注美國庫存與美伊和談 國際油價持穩

中東戰爭第44天／美軍封鎖伊朗港口油價破百 最新發展一次看

戰前「最後一批油輪」將抵港！不只亞洲剉咧等 歐美煉油廠下月恐告急

相關新聞

曾任台灣第一家投信總經理 新興市場教父墨比爾斯新加坡過世…享壽89歲

「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）在新加坡過世，享壽 89 歲。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

黃仁勳：Mythos的技術突破 顯示美中需加強AI對話

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三（15日）表示，人工智慧（AI）新創公司Anthropic開發的Mythos模型在技術上突破，顯示出美國應尋求與中國大陸加強合作，讓這全球兩大經濟體的AI研究人員能就如何安全使用日益強大的AI技術，達成共識。

國際油價持穩 美伊傳可能延長停火 WTI面臨90美元保衛戰

國際油價今天（16日）開盤後尚屬持穩，儘管呈現小跌，但跌幅在1%以內。有跡象顯示，美國與伊朗可能延長停火，並重啟談判以結束這場重創能源市場的戰爭。

馬斯克發文要謝台積電卻鬧了烏龍！宣布AI5晶片投片 特斯拉應聲大漲8%

特斯拉（Tesla）股價周三（15日）收盤大漲近8%，報每股391.95美元，因執行長馬斯克稍早稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。馬斯克還特別感謝台積電與三星電子支援晶片代工生產。

全球戲院都在萎縮 為何日本2025年總票房創史上新高？

家裡有Netflix、Disney+，為什麼我們還願意花幾百塊走進電影院？全球觀眾對電影院的依賴顯著降低，整體觀影人次萎縮。台灣2025年總票房破台幣80億元，但未回到疫前水準，南韓也沒有觀影人次破千萬的電影。但日本電影院不僅沒被串流擊垮，反而迎來了史上最旺的一年。究竟日本戲院如何把看電影變成一種不可替代的線下活動？聯合報數位版從數據背後一探究竟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。