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聯準會褐皮書：戰爭與關稅夾擊 美企多採取觀望態度

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國央行聯邦準備理事會今天報告指出，美國企業與家庭仍在適應川普關稅政策之際，也因伊朗戰爭導致能源價格飆升而受到衝擊，許多企業採取觀望態度。不過報告指出，近幾週全美多數地區經濟活動增加，就業情況持穩。

路透社報導，聯準會（Fed）在最新出爐的「褐皮書」（Beige Book）報告中指出，「中東衝突被視為重大不確定性來源，使得企業在招聘、定價及資本投資決策上更加複雜，許多公司採取觀望態度。」

報告指出：「在未來情勢不確定下，企業對前景看法不一。」

儘管戰爭關係，波士頓聯邦準備銀行與聖路易聯邦準備銀行轄區的聯絡人仍表達些許樂觀，但其他地區則瀰漫較為悲觀的情緒。

堪薩斯市聯邦準備銀行一位聯絡人表示，中低收入家庭「無法靠精打細算來抵消低薪、關稅與通膨帶來的壓力」。

市場預期，聯準會在4月28日至29日的會議上，將維持目前3.50%至3.75%區間的基準隔夜利率不變，決策官員也將採取觀望態度。

報告指出，整體物價漲幅「大致維持溫和」。「褐皮書」是根據全美12個聯準會轄區的企業領袖與社區組織的調查與訪談彙整而成。

這次報告資料截至4月6日，反映出伊朗封鎖荷莫茲海峽後的不穩定經濟情勢。受此影響，美國汽油平均價格已升至每加侖4美元以上，柴油零售價超過每加侖5.60美元，肥料價格也大幅上漲。

決策者與分析師先前對消費支出在經歷疫情後通膨飆升與去年關稅衝擊後仍具韌性感到意外，但最新報告顯示這種韌性已出現減弱跡象。

紐約聯邦準備銀行轄區的製造業者指出，關稅變動與戰爭帶來的不確定性「正在打亂定價計畫，讓客戶對下單更加猶豫」。不過紐約聯邦準備銀行表示，儘管面臨逆風，「部分企業仍展現強勁動能」。

聯準會官員表示，他們通常會「忽略」商品價格的短期波動，許多人仍預期去年關稅帶來的通膨壓力將在今年稍晚緩解，這可能為再次降息創造空間。

然而，通膨已連續五年以上高於聯準會2%的目標。最新數據顯示，3月不僅整體通膨上升，連剔除能源與食品價格的「核心通膨」也可能上升，這是決策者評估未來通膨壓力的重要指標。

決策者普遍認為，美國勞動市場正趨於穩定。在移民大幅減少下，勞動力規模縮減與就業成長放緩形成平衡。美國3月失業率小幅降至4.3%。

根據「褐皮書」報告，整體薪資競爭仍顯「溫和」，顯示勞動市場並未進一步推升通膨壓力。多個聯準會轄區也提到裁員不普遍、人員流動率低，顯示低解雇、低招聘的勞動市場狀態仍是多數轄區的常態。

此外，人工智慧（AI）也持續改變就業環境。

舊金山聯邦準備銀行指出，「部分聯絡人表示，他們正使用生成式AI工具來降低成本，並暫停新增招聘。」

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