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馬斯克發文要謝台積電卻鬧了烏龍！宣布AI5晶片投片 特斯拉應聲大漲8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克發文稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。法新社
特斯拉執行長馬斯克發文稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。法新社

特斯拉（Tesla）股價周三（15日）收盤大漲近8%，報每股391.95美元，因執行長馬斯克稍早稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。馬斯克還特別感謝台積電三星電子支援晶片代工生產。

馬斯克在旗下社群平台X貼文表示：「恭喜 @Tesla_AI 晶片設計團隊成功完成AI5的投片。AI6、Dojo3 以及其他令人興奮的晶片也正在研發中。」

投片是指IC設計的最後階段，指晶片設計完成後，將最終電路圖送交晶圓代工廠準備進入試產。馬斯克所提到的AI5、AI6晶片，是特斯拉下一代自動駕駛（FSD）硬體的核心晶片，Dojo3則是特斯拉專為AI訓練設計的超級電腦「Dojo」的第三代晶片。他最新的發言，代表AI5晶片已達成一項關鍵工程里程碑，而且正接近量產階段。

馬斯克接著留言：「感謝台積電與三星支援把這款晶片帶進生產。它將成為有史以來產量最高的AI晶片之一。」

不過，馬斯克在留言中其實鬧了烏龍，在上述這段留言中，馬斯克標記的是 @TaiwanSemi_TSC，然而這不是台積電的官方帳號，而是功率半導體元件大廠台半（TSC）的Ｘ平台帳號。

台半也幽默留言回應，「人都會犯錯，OK的」。其實台半也已在自己的Ｘ帳號中表明：「歡迎您稱我們為TSC，但我們不是TSMC（台積電）。」

此外，特斯拉也計劃與SpaceX合作，在德州奧斯汀建設兩座先進晶片工廠，一座用於生產車輛與機器人所需晶片，另一座則用於軌道資料中心的晶片製造。英特爾近期也加入了特斯拉與SpaceX這項Terafab巨型晶圓廠計畫。

瑞銀（UBS）分析師周二將特斯拉股票評等從「賣出」上調至「中立」，並將目標價上調約1美元至352美元。特斯拉股價本周迄今累計已上漲超過12%。

瑞銀分析師團隊指出，對特斯拉看法由原先偏空立場轉向，原因是特斯拉正在開發一款全新、體型更小的休旅車（SUV），這項消息是「令人樂見的發展」，因為該機構認為特斯拉目前的輕型車產品線「十分有限」。

目前，特斯拉的產品陣容包括Model 3、Model Y SUV，以及採用稜角鋼製設計的Cybertruck。公司已停止銷售旗艦車款Model S與Model X，以便將加州佛利蒙工廠部分產能轉用於生產正在開發中的人形機器人Optimus。

特斯拉其他利多包括，車用軟體推出春季升級，讓客戶更容易訂閱特斯拉的FSD全自動輔助駕駛（受監督版），並能在車載觸控螢幕上查看使用頻率等統計數據，此外，特斯拉正在奧斯汀測試少量自駕車，用於其Robotaxi自駕叫車服務。

台積電 馬斯克 特斯拉 晶片 三星電子

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