油價飆升 美分析師：電動車搜尋熱度增、銷量待觀察

美伊戰爭推高油價，美國汽車市場研究機構考克斯汽車（CoxAutomotive）總監史崔提接受中央社訪問指出，從購車平台數據可以發現，消費者對電動車興趣增加，不過，需要更長時間，才能看出購買行為的變化。

美國伊朗戰爭2月底爆發，衝擊全球能源市場，導致油價上漲。

根據美國汽車協會（AAA），15日全美汽油平均價格為每加侖（約合3.785公升）4.108美元（約新台幣130元），加州高於全國水準，為5.878美元，逼近6美元。

針對油價飆升對美國電動車市場的影響，美國汽車市場研究機構考克斯汽車的產業洞察總監史崔提（Stephanie Valdez Streaty）表示，更多消費者考慮電動車選項。

考克斯汽車總部位於亞特蘭大，旗下擁有多家汽車資訊和交易平台。專注電動車轉型研究的史崔提接受中央社視訊訪問時指出，數據顯示，今年3月，針對電動車和省油車新車的搜尋，較去年第一季末增加約16%。

史崔提說：「我認為大眾考慮（電動車）了，但我們不會立刻看到行為上的改變。油價可能要長時間維持在高點，消費者的購買行為才會開始出現變化。」

她觀察，油價上漲，美國消費者會先觀望、延後購車，等到不確定因素消除。

她也補充，至少要超過半年、或1年時間，才較能看出油價上漲對電動車銷量的影響。

根據考克斯汽車旗下購車資訊平台Kelley Blue Book的最新統計，電動車在今年第一季的銷量較去年同期下滑27%。

史崔提說，「負擔能力」是汽車市場的一大挑戰，美國汽車保險費用在過去5年大幅上漲，代表持有車輛的成本增加；另外，受到高利率、諸多不確定性因素的影響，預期今年整體新車銷量會比去年下滑。電動車新車市場還需要更多的「可負擔車款」。

她認為，電動車市場仍具備一定的韌性。

她進一步分析指出，新政府上任，撤銷電動車補助，政策變化劇烈；不過，隨著能源需求大幅提高，電池技術涉及國安，美國開始打造自己的電池供應鏈，持續創新技術，充電樁等設施也逐步改善，「支撐電動車長期發展的重要因素，仍在往前推進。」