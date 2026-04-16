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中東戰事推升油價 IMF看好巴西短期受惠

中央社／ 聖保羅15日專電

國際貨幣基金（IMF）最新「世界經濟展望」報告指出，中東戰事持續推升能源價格，全球經濟成長預測因此下修，但巴西卻逆勢上調。基金組織認為，巴西身為能源與大宗商品出口國，短期內可望因油價走高而受益。

BBC巴西新聞網報導指出，IMF將2026年全球經濟成長率由3.3%調降至3.1%，並警告若戰事延長、油價突破每桶100美元，全球恐陷入接近衰退的局面。

能源價格上漲不僅推升通膨，也可能導致金融環境收緊，增加市場風險。基金組織首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）直言，世界正逐步逼近更不利的情境。

另一方面，新聞網站 G1報導指出，IMF將巴西2026年國內生產毛額（GDP）成長率預估上修至1.9%，比先前預測高出0.3個百分點。

報告說明，巴西出口石油及衍生品多於進口，當國際能源價格攀升，出口收益增加，有助改善「交易條件」，進而推動經濟。

IMF強調，這項利多僅屬短期效應，隨著全球需求放緩、進口成本上升，以及國際金融環境趨緊，巴西的成長動能恐在2027年開始受壓抑。即便巴西擁有充足外匯存底、低外債依賴與靈活匯率機制，仍難完全抵消外部衝擊。

整體而言，IMF分析顯示，中東戰事對全球經濟的影響呈現分化：能源出口國如巴西短暫受益，而高度依賴進口的國家則面臨更嚴峻的通膨與成長挑戰。

油價 巴西 匯率 成長率 基金

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