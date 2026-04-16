中東戰事推升油價 IMF看好巴西短期受惠

家裡有Netflix、Disney+，為什麼我們還願意花幾百塊走進電影院？全球觀眾對電影院的依賴顯著降低，整體觀影人次萎縮。台灣2025年總票房破台幣80億元，但未回到疫前水準，南韓也沒有觀影人次破千萬的電影。但日本電影院不僅沒被串流擊垮，反而迎來了史上最旺的一年。究竟日本戲院如何把看電影變成一種不可替代的線下活動？聯合報數位版從數據背後一探究竟。

2026-04-16 08:00