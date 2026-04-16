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貝森特：美國不會續發伊朗與俄羅斯石油的臨時銷售許可

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。 歐新社
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。 歐新社

美國財政部長貝森特周三（15日）重申，美國不會續簽允許臨時銷售部分俄羅斯伊朗原油的豁免許可。

他在白宮的新聞簡報會上說：「我們將不會續簽俄羅斯石油的通用許可，也不會續簽伊朗石油的通用許可。」

目前問題的核心在於荷莫茲海峽原油運輸近乎癱瘓。荷莫茲海峽是關鍵的能源輸送要道，平時承載全球約五分之一的石油運輸。這一中斷已導致油價飆升，並對嚴重依賴該地區石油進口的美國亞洲盟友造成日益沉重的衝擊。

川普政府先前因而發布臨時豁免，允許部分原本受制裁、但已裝載於船上的俄羅斯和伊朗原油，可供購買。然而，俄羅斯石油的豁免已於上周六到期，對伊朗原油的豁免也將在19日失效。川普政府官員對此表示過，兩項豁免都不太可能再繼續提供。

在俄羅斯原油豁免到期之前，印度、菲律賓等幾個亞洲國家曾遊說美國延長豁免，但未能成功。

彭博新聞指出，儘管如此，仍有可能出現針對特定企業或為協助個別國家而設計的、有限制的豁免空間。印度總理莫迪就提及，他在周二與美國總統川普通話時，向川普強調了維持荷莫茲海峽開放與安全的重要性。

貝森特周三並未回應美國政府後續核發有限制豁免的可能性。

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