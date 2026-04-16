聽新聞
0:00 / 0:00
貝森特：美國不會續發伊朗與俄羅斯石油的臨時銷售許可
美國財政部長貝森特周三（15日）重申，美國不會續簽允許臨時銷售部分俄羅斯和伊朗原油的豁免許可。
他在白宮的新聞簡報會上說：「我們將不會續簽俄羅斯石油的通用許可，也不會續簽伊朗石油的通用許可。」
目前問題的核心在於荷莫茲海峽原油運輸近乎癱瘓。荷莫茲海峽是關鍵的能源輸送要道，平時承載全球約五分之一的石油運輸。這一中斷已導致油價飆升，並對嚴重依賴該地區石油進口的美國亞洲盟友造成日益沉重的衝擊。
川普政府先前因而發布臨時豁免，允許部分原本受制裁、但已裝載於船上的俄羅斯和伊朗原油，可供購買。然而，俄羅斯石油的豁免已於上周六到期，對伊朗原油的豁免也將在19日失效。川普政府官員對此表示過，兩項豁免都不太可能再繼續提供。
在俄羅斯原油豁免到期之前，印度、菲律賓等幾個亞洲國家曾遊說美國延長豁免，但未能成功。
彭博新聞指出，儘管如此，仍有可能出現針對特定企業或為協助個別國家而設計的、有限制的豁免空間。印度總理莫迪就提及，他在周二與美國總統川普通話時，向川普強調了維持荷莫茲海峽開放與安全的重要性。
貝森特周三並未回應美國政府後續核發有限制豁免的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。