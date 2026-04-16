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台積電ADR臨法說會前下跌1.3% 較台北交易溢價縮為14.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電將舉行法說會。路透
台積電將舉行法說會。路透

台積電ADR周三下跌1.3%，收在375.10美元，較台北交易溢價14.1%。台積電今將舉行法說會。

台積電供應商艾司摩爾（ASML）周三在歐洲股價大跌4.2%，回吐今年漲幅。這家荷蘭公司調高全年營收展望，可見晶片製造商的需求強勁，但低於部分最樂觀的預期。

在科技股強勁漲勢帶動下，美國股市標普 500 指數周三首度收在7,000 點上方，與那斯達克指數和費城半導體指數同創收盤新高。投資人受美伊談判進展的激勵，加上美國銀行等大型股財報表現亮眼，市場已有效消化先前因中東戰爭引發的跌幅。

道瓊工業指數跌 72.27 點，跌幅 0.1%，收在48,463.72 點。標普 500 指數上漲 55.57 點，漲幅 0.8%，收在新高 7,022.95 點。那斯達克綜合指數上漲 376.93 點，漲幅 1.60%，連11日上漲，也收在歷史新高24,016.02 點。

費城半導體指數小漲0.2%，在各種利多消息接力激勵下已連五日創新高，且連11日上漲。博通（Broadcom） 宣布與 Meta 延續晶片合作後大漲 4.2%。輝達（NVIDIA）漲1.2%，連11日上漲。

台灣加權股價指數周三上漲426.02點，漲幅1.2%，收在36722.14點，再創歷史新高。台積電（2330）上漲1.2%收在2,080元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,373.86 -1.26% 2,080.00 14.13%

日月光 ASX US 430.82 +1.34% 446.50 -3.51%

聯電 UMC US 62.97 +3.75% 62.10 1.40%

中華電 CHT US 135.84 +0.77% 135.50 0.25%

輝達 美國 台北

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