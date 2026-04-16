標普創新高衝破7,000點大關 那指費半連11收紅 美伊進展激勵買盤

在科技股強勁漲勢帶動下，美國股市標普 500 指數周三首度收在7,000 點上方，與那斯達克指數和費城半導體指數同創收盤新高。投資人受美伊談判進展的激勵，加上美國銀行等大型股財報表現亮眼，市場已有效消化先前因中東戰爭引發的跌幅。

道瓊工業指數跌 72.27 點，跌幅 0.1%，收在48,463.72 點。標普 500 指數上漲 55.57 點，漲幅 0.8%，收在新高 7,022.95 點。那斯達克綜合指數上漲 376.93 點，漲幅 1.60%，連11日上漲，也收在歷史新高24,016.02 點。

費城半導體指數小漲0.2%，在各種利多消息接力激勵下已連五日創新高。博通（Broadcom） 宣布與 Meta 延續晶片合作後大漲 4.2%。輝達（NVIDIA）漲1.2%，連11日上漲。台積電ADR跌1.3%。

白宮表示和伊朗對話富有成效，雖然否認已要求停火，但市場解讀風險正在下降。與此同時，美國財政部針對伊朗石油設施實施新制裁，以切斷其戰爭資金鏈，投資人正評估這對供應的長期影響。

美國銀行指出，儘管能源價格高漲，美國消費者支出依然穩健，緩和市場對於停滯性通膨的疑慮。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克則重申目前尚無迫切調整利率的需要。

西德州原油（WTI）周三平盤報每桶 91.29 美元。川普總統宣稱戰爭「接近結束」的言論和荷莫茲長期關閉的恐懼相互拉鋸，使油價在歷史高位盤整。

LPL Financial 首席技術策略師 Turnquist 說： 「中東局勢緩和跡象提振市場風險偏好，油價下跌也有助於緩解通膨疑慮。」

Miller Tabak 首席市場策略師 Maley 說： 「投資人很難避免錯失良機的恐懼（FOMO），這強化了過去幾年行之有效的逢低買入策略。」

標普500軟體指數大漲 4.3%，連三日反撲。量子計算類股表現驚人，Rigetti Computing 大漲 13%，D-Wave Quantum 飆升超過 22%。

美國銀行（BAC）獲利成長帶動股價上漲 1.8%，摩根士丹利（MS） 獲利大幅躍升，股價大漲 4.5%。

愛馬仕（Hermès） 銷售表現令投資人失望，引發市場對於戰爭損害可支配支出的顧慮，在美交易ADR重挫7.3%。

由於市場對能源中斷仍存不確定性，加上獲利了結壓力，材料和工業股是表現最差的類股。