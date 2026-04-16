BBC啟動15年來最大波裁員 每10人有1人需離職

英國廣播公司（BBC）今天宣布擬裁減約1800至2000個職位，幾乎是每10人之中，就有1人需離職，以減輕「龐大財務壓力」、達成未來2年樽節約5億英鎊（約新台幣214億元）的目標。

這是BBC近15年來最大規模裁員潮。BBC高層今天下午在全體員工大會宣布這項流傳已久的消息。

根據BBC自家報導，代理總裁戴維斯（RhodriTalfan Davies）不排除砍掉一整個頻道或服務項目，相關細節預計在3到4個月之後明朗。

BBC全職員工總計約2萬1500人。BBC近年在財務營運、內容產出和擴大受眾方面皆面臨挑戰。部分民意調查顯示，定位為公共媒體的BBC在獨立性及關照不同出身背景的閱聽眾議題需求方面，有待加強。

BBC去年更因為新聞節目的「誤導性剪輯」遭美國總統川普（Donald Trump）控告犯下誹謗等罪，合計求償100億美元（約新台幣3170億元）。

不過，戴維斯今天接受BBC旗下各媒體採訪表示，與川普的訴訟案未影響BBC的財務估算。BBC的財務困境主要來自兩大因素，包括製作成本膨脹且居高不下，以及閱聽眾繳交的授權使用費減少。

來自一般閱聽眾的授權使用費（年費）是BBC一大財源，占收入近7成。然而，這項年費收入逐年減少。BBC去年曾告知英國政府，目前僅不到80%的英國家戶繳交年費，但實際消費BBC產出內容的民眾則高達94%。

戴維斯說，過去近半年，BBC的財務壓力加劇。內部評估顯示，BBC未來3年恐需縮減支出10%。

據BBC統計，BBC年度基本支出約60億英鎊。今年2月，BBC曾宣布規劃樽節約6億英鎊。

BBC目前正與英國政府協商新的預算和收入架構，未來不排除導入更多商業營收管道。

戴維斯今天透過電郵告訴員工，BBC的營運製作成本與實際收入之間的鴻溝越來越大，商業性質的收入也面臨壓力。戴維斯並要求員工嚴加管控支出；相關要求也波及人員招募。

去年11月川普訴訟風波爆發後，BBC總裁及新聞部最高主管雙雙去職。

BBC新任總裁是曾擔任科技公司Google歐洲區事業總裁多年、沒有新聞業經驗的布里廷（MattBrittin）。出身英國的布里廷將在5月18日正式上任。

值得一提的是，就在BBC正式宣布大規模裁員消息前，一份內部意見調查結果外流，並登上媒體版面。

根據這項年度例行調查，近一年來，BBC員工對領導層的信心明顯下滑，特別是在去年發生數件與新聞編採有關的醜聞後。

調查結果顯示，僅34%的BBC員工對領導階層有信心，較前一年的46%下滑12個百分點，且34%是近5年最低點。

此外，不到一半（43%）的BBC員工對BBC的未來「感到振奮」，且僅有39%員工認為BBC可在未來3年達到「真正的成功」。此外，分別僅35%和30%員工同意升遷途徑和薪資安排符合透明與公平原則。

不過，仍有高達78%的員工為在BBC任職感到自豪，雖然戴維斯坦言這樣的數字仍較去年低。

一位不具名的BBC資深主播向其他媒體透露，許多事情的推展令人深感挫折，內部反映問題卻只見情況惡化，他因此首次拒絕參加這項內部調查。

一名BBC記者則說，BBC對觀眾需求的關注不足，內部則感到缺乏明確戰略與行動方向，以及缺乏穩健明智的領導者，而一旦出現任何戰略，也很容易被淹沒在一波波突發新聞或醜聞的混亂之中。