市場預期美伊達成協議 美股多收紅標普那指創新高

根據蓋洛普（Gallup）的最新調查，半數美國員工在工作時運用人工智慧（AI）工具，比率首度升抵50%大關，更有65%有用AI的受訪者認為，使用AI有助於提振生產力。然而，擔憂被AI搶走飯碗者，也同步增加。

2026-04-16 02:37