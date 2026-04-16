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市場預期美伊達成協議 美股多收紅標普那指創新高

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

市場樂觀預期美國與伊朗有望達成協議，白宮則釋出對進一步談判持開放態度的訊號，美股主要指數今天多收紅，延續近期漲勢，標普與那指再創新高。

道瓊工業指數下跌72.27點或0.15%，收48463.72點。

標普500指數上揚55.57點或0.80%，收在7022.95點。

那斯達克指數勁揚376.94點或1.59%，收24016.02點。

費城半導體指數揚升15.16點或0.16%，收9239.28點。

美國 白宮 標普

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