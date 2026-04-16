鮑爾若延任聯準會主席 川普：我會把他開除

美國總統川普今天再次對聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾施加壓力，表示若鮑爾在目前任期屆滿後仍未下台，他會將其撤職。

法新社報導，川普（Donald Trump）接受福斯財經新聞台（Fox Business）訪問時表示，若鮑爾（JeromePowell）「沒有按時離任，我就得開除他。...我之前就想開除他」。

鮑爾任期將於5月中旬屆滿。川普多次抨擊鮑爾未更積極調降利率，此外川普政府已對鮑爾疑似在聯準會整修工程中超支啟動調查。

川普已提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）接替鮑爾，但華許若要上任得通過聯邦參議院確認，而由參院銀行委員會（Banking Committee）召開的確認聽證會將於21日登場。

然而，華許的上任之路面臨挑戰，因為有些議員批評美國司法部對鮑爾的調查構成政府對聯準會的政治施壓。與川普同屬共和黨的參院銀行委員會成員提里斯（Thom Tillis）已矢言，只要這項調查仍懸而未決，他就不會放行華許的任命案。

川普今天被問到是否會放棄司法部對鮑爾的調查，他回答：「我不是玩玩，我得查出（真相）。」

華許的任命程序若停滯不前，鮑爾依法就可繼續擔任聯準會主席。

鮑爾最早是在2018年川普首任總統期間接掌聯準會，並於2022年在民主黨籍總統拜登（Joe Biden）任內獲得續任。