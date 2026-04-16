快訊

川習會倒數一個月 美前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

道安危機 高齡機車騎士自撞傷亡十年翻倍

聽新聞
0:00 / 0:00

綠能優勢崛起 克魯曼：美伊戰爭 大陸得利

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普一再強調，他希望美國凌駕中國大陸，成為全球經濟超級強國。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，川普發動伊朗戰爭將適得其反。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在電子報平台Substack撰文指出，伊朗戰爭將讓美國最大經濟對手中國大陸受益匪淺。

克魯曼寫道：「川普對能源革命的敵意，將使中國大陸成為地緣政治大贏家，因為中國大陸主宰可再生能源基礎設施。再者，拜伊朗潰敗之賜，中國主導的能源未來將提早來臨。」

這場戰爭導致荷莫茲海峽封閉迄今已導致油價暴漲。克魯曼推測，油市劇烈波動，將引發世界各國爭先恐後擁抱可再生能源，加速綠能轉型。

克魯曼指出，綠能轉型將聚焦於「電氣科技」（electrotech），涵蓋太陽能、風力、電池儲能等領域。他認為，中國大陸已經占有絕佳優勢，將持續供應綠電給急於推動能源多元化、減少依賴化石燃料的國家。

他說：「中國在眾多工業很強勢，更主宰電力科技，聚集了眾多工業—太陽能板、風力渦輪機、電池和電動車—都位於可再生能源革命的中心。」

克魯曼指出，中國大陸採用乾淨能源正突飛猛進，「現在主宰電氣科技，中國將取得別國無與倫比的經驗與技能，且將創造一個專門供應商工業生態系，也沒有任何國家可以匹敵」。

美國 再生能源 電子報

延伸閱讀

俄、西、越、阿聯高層訪陸 學者：各方盼陸在伊朗危機扮演積極角色

多國遊說 川普：習近平希望這場戰爭落幕

大陸樂見美國打通荷莫茲海峽 川普：習近平將致上「大擁抱」

劍指美國 習近平：反對世界叢林法則

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

英、法、義債市 歐洲新地雷 「BIF」取代以往「歐豬五國」

忘了「歐豬五國」（PIIGS）吧，英國金融時報（FT）報導，在投資人眼中，「BIF」已成為歐洲債市最新一批問題兒童。

亞洲米漲價 引發供應疑慮

伊朗戰爭推升燃料與肥料成本，使亞洲稻米價格創下逾兩年來最大漲幅，引發市場對供應前景的疑慮。

星債價格勁揚 領先美債

新加坡央行日前收緊貨幣政策，吸引更多全球資金湧入，帶動新加坡政府公債價格勁揚，表現領先美國公債的幅度，為2007年來之最。

美員工運用 AI 比率 衝上50%

根據蓋洛普（Gallup）的最新調查，半數美國員工在工作時運用人工智慧（AI）工具，比率首度升抵50%大關，更有65%有用AI的受訪者認為，使用AI有助於提振生產力。然而，擔憂被AI搶走飯碗者，也同步增加。

亞洲環保包裝 需求增溫

美伊戰爭重創塑膠原料供應鏈，塑膠價格飆至近四年新高，業者尋找替代方案，意外為環保包裝業者帶來商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。