綠能優勢崛起 克魯曼：美伊戰爭 大陸得利

美國總統川普一再強調，他希望美國凌駕中國大陸，成為全球經濟超級強國。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，川普發動伊朗戰爭將適得其反。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在電子報平台Substack撰文指出，伊朗戰爭將讓美國最大經濟對手中國大陸受益匪淺。

克魯曼寫道：「川普對能源革命的敵意，將使中國大陸成為地緣政治大贏家，因為中國大陸主宰可再生能源基礎設施。再者，拜伊朗潰敗之賜，中國主導的能源未來將提早來臨。」

這場戰爭導致荷莫茲海峽封閉迄今已導致油價暴漲。克魯曼推測，油市劇烈波動，將引發世界各國爭先恐後擁抱可再生能源，加速綠能轉型。

克魯曼指出，綠能轉型將聚焦於「電氣科技」（electrotech），涵蓋太陽能、風力、電池儲能等領域。他認為，中國大陸已經占有絕佳優勢，將持續供應綠電給急於推動能源多元化、減少依賴化石燃料的國家。

他說：「中國在眾多工業很強勢，更主宰電力科技，聚集了眾多工業—太陽能板、風力渦輪機、電池和電動車—都位於可再生能源革命的中心。」

克魯曼指出，中國大陸採用乾淨能源正突飛猛進，「現在主宰電氣科技，中國將取得別國無與倫比的經驗與技能，且將創造一個專門供應商工業生態系，也沒有任何國家可以匹敵」。