油價飆升抑制全球消費 IEA：石油需求不增反減

國際能源署（IEA）表示，今年全球石油需求將不增反減，為2020年疫情以來首見萎縮，原因是中東衝突引發油價飆升，抑制原本預期將增加的需求。

據IEA最新預估，今年全球石油需求將減少8萬桶／日，之前的預測為增加64萬桶／日；尤其第2季的石油需求將下滑150萬桶／日，為新冠疫情來的最大降幅。

中東關鍵能源基礎設施，3月持續遭受襲擊，加上荷莫茲海峽的油輪運輸受到限制，石油供應驟降1,010萬桶／日（減幅約9%），IEA形容這是「史上最大規模的供應中斷」。

IEA在這份備受關注的月報指出，全球石油市場的供需平衡前景，不曾像現在這樣充滿不確定性，中東戰爭仍在持續干擾石油的供應和貿易，加劇了原油和油品的短缺，並將油價推高至抑制需求的水準。

IEA的報告並指出，雖然3月時原油期貨價格飆升，但仍遠低於歷史高點和現貨價格，倫敦布蘭特原油期貨略低於每桶100美元，期貨與現貨價格的「脫節」正變得「日益嚴重」。IEA署長畢羅（Fatih Birol）說，油價目前還未反映伊朗戰爭導致前所未見供應危機的嚴重程度，但很快就會反映。

由於荷莫茲海峽幾近關閉，IEA預期，今年全球石油供應將減少150萬桶／日，之前預估為增加110萬桶／日；而受到波斯灣產油國產量減損影響，今年石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）的產量將大減240萬桶／日。

根據IEA假設的基本情境，中東石油與天然氣將在今年中以前恢復輸往國際市場，但不會重返衝突前的水準。如果荷莫茲海峽重新開放且貿易路線獲得保障，約需要兩個月才能恢復穩定出口。目前該海峽原油輸送量已降至380萬桶／日，遠低於危機前約2,000萬桶／日（約占全球供應量的20%）。

IEA也提出中斷時間較長情境，並警告：「這種情況下，世界各地的能源市場和經濟體需要做好準備，迎接未來幾個月的重大衝擊。」