英、法、義債市 歐洲新地雷 「BIF」取代以往「歐豬五國」

忘了「歐豬五國」（PIIGS）吧，英國金融時報（FT）報導，在投資人眼中，「BIF」已成為歐洲債市最新一批問題兒童。

中東戰爭2月28日爆發以來，英國（Britain）、義大利（Italy）和法國（France）三個經濟體的貸款成本升幅居歐洲主要債市之冠。儘管目前已稍微回跌，英國和義大利10年期債券殖利率仍至少上漲0.5個百分點，法國債券殖利率上揚0.45個百分點；債券殖利率與價格呈反向走勢。

英國14日發行10年期公債，籌得150億英鎊（203億美元）資金，並吸引1,480億英鎊的認購，這兩個數字都寫歷史新高，另一項紀錄則是略高於4.91%的殖利率，是全球金融危機以來最高，但這也凸顯英國的債務挑戰。

這些國家的債券湧現賣壓，反映投資人擔心石油和天然氣價格居高不下將推升通膨，BIF等國面對國防和能源支出增加處於最不利地位。除此之外，英國和法國貸款成本上升，也反映政治風險影響。

創造BIF一詞的皇家倫敦資產管理公司利率和現金主管英奇斯（Craig Inches）說：「如果一開始就沒錢，壓力會特別大…這些國家或許想強化能源和國防基礎設施，但市場會允許嗎？代價有多高？」

歐洲是全球最大已開發市場能源進口地區，外界普遍認為伊朗戰爭對歐洲衝擊特別大。義大利暫時調降燃料消費稅等措施，已促使一些投資人警告歐洲公共財政將惡化。擴大投資能源獨立或國防的較長期計畫，可能導致情勢雪上加霜。

TwentyFour資產管理公司基金經理人尚能（Gordon Shannon）指出，英國、義大利和法國債券表現落後，與中東衝突爆發前的相對強弱有關。尚能說：「如果債券相對於國內生產毛額（GDP）比率已經很高，這種情況可能推升財政壓力。」

這個新集團與十多年前歐洲爆發債務危機時常聽到的「歐豬五國」相呼應，這五國是指葡萄牙、愛爾蘭、義大利、希臘和西班牙。這些國家當時面臨高債務、銀行體系充斥不良貸款和高貸款成本，但近幾年財政已改善。