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白宮公布總統經濟報告 美雙邊貿易轉折 台增陸減

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
白宮經濟顧問委員會（CEA）公布「2026總統經濟報告」顯示，自台灣進口額去年大增596億美元。（美聯社）
白宮經濟顧問委員會（CEA）公布「2026總統經濟報告」顯示，自台灣進口額去年大增596億美元。（美聯社）

白宮經濟顧問委員會公布的「2026總統經濟報告」，顯示美國對外雙邊貿易出現重大轉變。中國大陸的進口貨品占比已回降至接近2000年的水準，台灣進口額則大增596億美元，增加金額居各國之冠。

白宮經濟顧問委員會（CEA）公布「2026總統經濟報告」，在「平衡貿易」章節指出，2025年美國對外雙邊貿易模式出現重大轉變，特別是中國進口貨品減少971億美元，占美國進口總量的9.3%，占比跌破10%，2024年時為13.4%，2000年中國加入世界貿易組織（WTO）時為8.9%。

這份「2026總統經濟報告」，除了回顧聯邦政府過去一年的經濟政策，同時也對未來的經濟狀況做出評估。報告指出，美國於去年從外國進口3.3兆美元的產品額，但只出口2.1兆美元的產品額，相較於2020年，美國的貿易赤字仍大幅增加，尤其聚焦美國農產品和先進科技製品。

除了中國大陸，美國自加拿大、德國、南韓與新加坡的進口總額也減少；除了台灣，自瑞士、越南、愛爾蘭、墨西哥的進口則有所增加。

美國2025年自台灣進口的貨品，較2024年增加596億美元，增加金額居各國之冠，與中國銳減971億美元形成顯著對比。

報告中的「現代化對台灣經貿投資連結」章節寫道，2026年2月美台宣布「對等貿易協定」（ART），協定以1月簽署的投資協議為基礎，台灣業者將在美國半導體、能源及人工智慧（AI）項目投資至少2,500億美元。此外，就建立半導體供應鏈與生態系統，台灣政府將額外提供2,500億美元信用擔保。

「對等貿易協定」透過擴大美國出口貨品進入市場，讓雙邊貿易關係現代化。例如，協定消除台灣對美國農產品和工業製品進口貿易壁壘，建立清楚的貿易條件並增進公平競爭，確保美國業者在台灣市場成功營運。

基本上，美台簽署整合性貿易與投資協定，將有助創造高價值就業機會、發展先進製造能力，降低關鍵供應鏈的脆弱性，同時也提供美國業者進入台灣市場更好的管道，從創新與經濟安全層面強化美台經貿關係。

美國 中國大陸

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