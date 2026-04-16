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星債價格勁揚 領先美債
新加坡央行日前收緊貨幣政策，吸引更多全球資金湧入，帶動新加坡政府公債價格勁揚，表現領先美國公債的幅度，為2007年來之最。
運用匯率作為貨幣政策首要工具的新加坡金融管理局（MAS，央行）14日宣布，將小幅提高星元名目有效匯率（NEER）政策區間的斜率。此舉有助星元升值、吸引更多資本流入。
新加坡與美國公債殖利率日益脫鉤，反映全球市場氣氛丕變：伊朗戰爭推升油價和通膨展望壓抑美債，新加坡資產則得力於央行收緊貨幣政策和避險買盤湧入。新加坡2年期公債殖利率，3月時曾跌到比2年期美債殖利率低243個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。
瀚亞投資基金經理人張偉明（音譯）說：「星元政策立場更強，通常會錨定市場對星元資產的信心，並強化本幣債券的相對吸引力。」他並指出，充沛的流動性和買盤湧入也提供助力。
新加坡隔夜平均拆款利率（SORA）降至接近四年低點，即凸顯避險買盤激增，帶動流動性上升。
分析師預期，只要金管局維持現行立場，而且全球成長風險持續，那麼新加坡公債就可望維持韌性，而且表現持續超越美債。
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