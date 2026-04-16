亞洲米漲價 引發供應疑慮

伊朗戰爭推升燃料與肥料成本，使亞洲稻米價格創下逾兩年來最大漲幅，引發市場對供應前景的疑慮。

彭博資訊報導，作為亞洲米價基準的泰國白米（5%碎米），在止於4月8日當周大漲10%至每公噸423美元，寫2023年8月以來最大單周漲幅。儘管這是投入成本上升開始衝擊市場的早期跡象，不過，米價長期以來處於下行趨勢，近期更下探逾十年來最低點。

新加坡的荷蘭合作銀行（Rabobank）資深大宗商品分析師泰卡拉（Oscar Tjakra）表示，由於獲利不足以支應不斷膨脹的成本，部分泰國農民已暫停稻米生產，甚至乾脆讓作物留在田裡不收割。

他說，漫長的乾季進一步加劇困境，大幅壓低產量並使目前供應緊縮；此外，泰銖走強，以及中東戰爭推升運費與保險成本，也助長米價上揚。

根據美國農業部數據，泰國是全球第三大稻米出口國。當地農民與亞洲區其他國家農民，目前正在採收稻米休耕期的作物，並為最快5月展開的主作物耕種做準備。

美國總統川普暗示，可能正準備逐步停止對伊朗戰爭，為整體市場帶來一定程度的緩解，但通過荷莫茲海峽的能源供應要恢復正常流動仍需時間，意味著投入成本可能維持在高檔更長的一段時間，進而壓抑稻米產量。

在此同時，氣象學家也警告，強烈的聖嬰現象可能在下半年成形，「強烈」天氣事件發生機率達三分之一，恐進一步衝擊農作物生產。