亞洲環保包裝 需求增溫

美伊戰爭重創塑膠原料供應鏈，塑膠價格飆至近四年新高，業者尋找替代方案，意外為環保包裝業者帶來商機。

韓國美妝包裝業者的紙管與紙袋產品詢問量暴增三倍，正是這波意外轉機的縮影。

韓國美妝包裝業者衍宇（Yonwoo）母公司韓國科瑪（Kolmar Korea）資深經理金敏相（音譯）表示，紙質包材的詢問量已暴增三倍，「原本只有重視永續的企業感興趣，但若塑膠短缺問題持續，需求預計將進一步增加」。

金敏相告訴路透，用來包裝防曬乳、乳液的紙管產品，高居近期美妝廠牌詢問度之冠，這類包材使用的塑膠僅為傳統包材的20%。

台灣樂緹（Lastic）公司生產生物可分解竹纖維產品，資深開發經理安德森（Luke Anderson）指出，去年原本有美國的航空公司考慮以他們家的竹纖維產品，取代拋棄式塑膠杯與餐具，但美國總統川普宣布大幅加徵關稅後便打了退堂鼓。

如今塑膠價格上漲，已有數家美國買家重新諮詢報價。