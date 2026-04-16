社群讀者偏好「真人」貼文

社群媒體趨勢報告指出，人工智慧（AI）文章充斥網路，讀者對過於精緻包裝的內容已感到疲乏，保有「真人痕跡」、未過度修飾的貼文，反而讓讀者感到可信。

社群媒體管理平台Hootsuite發布的「2026年社群媒體趨勢報告」顯示，AI成為經營社群的重要工具，讓貼文的工作流程更快速，但演算法的推波助瀾下，大量類似的內容充斥網路。

報告指出，2025年網路上AI貼文數量，首次超越人類撰寫內容。這個趨勢之下，許多品牌避免過度精緻包裝的社群內容，即使幕後仍使用大量AI操作，但貼文更追求「真人感」，保留不完美、自然呈現甚至有一點小瑕疵。報告認為，AI是社群經營不可或缺的必備工具，但真實感才是品牌與消費者建立連結的關鍵。AI帶來高效率，但讀者仍然渴望有人味的內容。

報告觀察，不同年齡層喜好差異擴大，很難用同一套內容讓所有人滿意。16歲以下青少年熱衷無厘頭迷因；20至30歲Z世代與30至45歲千禧世代，偏好平衡工作與生活壓力的內容；45至65歲的X世代喜愛懷舊風格。

儘管許多網路使用者表達對社群媒體感到疲乏，實際行為卻相反。調查顯示，多數Z世代希望自己放下手機，但短影音等新形式內容的收視卻同步成長。