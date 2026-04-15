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伊朗戰爭推高油價 挪威3月原油出口值創新高
隨著伊朗戰爭爆發、關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖推高國際油價，挪威統計局今天表示，挪威3月原油出口值創下紀錄新高。
法新社報導，在和平時期，全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）透過荷莫茲海峽運送。挪威則是歐洲排除俄羅斯的最大石油和天然氣生產國。
分析師羅胡斯（Jan Olav Rorhus）透過聲明表示：「荷莫茲海峽關閉，重重衝擊石油市場的供應，使得3月油價飆高，進而讓（挪威）出口值創新高。」
統計局表示，挪威3月原油出口達574億挪威克朗（約新台幣1922億元），較去年同期大增67.9%。而3月份原油每桶平均價格為1014克朗，也是2023年9月以來的單月新高。
這波榮景也引起美國總統川普（Donald Trump）注意。川普昨天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文宣稱，英國不開採油田而去蓋風車，而挪威以兩倍價格把北海石油賣給英國，「他們發了大財」。
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