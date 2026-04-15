1周3張大單！輝達親兒子CoreWeave與Jane Street 簽60億美元合約

量化交易商Jane Street宣布，將對AI雲端公司CoreWeave注資約60億美元，以使用後者的AI雲端平台。這是CoreWeave一周來的第三張大單，凸顯AI用途日增，帶動相關運算需求飆升。

CoreWeave在15日美股盤前，股價攀升2%。依據協定，Jane Street將可使用CoreWeave數個設施的下一代運算，來部署與拓展AI，包括輝達Vera Rubin技術、及相關軟體與服務。

Jane Street同時也對CoreWeave股票投資10億美元，收購價為每股109美元，較14日收盤價低了7%。據LESG，購股10億美元後，Jane Street持有的CoreWeave部位總值將達約14.4億美元，晉身CoreWeave第五大股東。CoreWeave先前也獲輝達重金入股。

CoreWeave上周與Anthropic達成多年協議，與Meta的合作規模也擴大至210億美元。