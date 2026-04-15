快訊

中東局勢混沌 台指期夜盤一度飆37,202點再創新高

終於拍板賣了！群創五廠148.5億元賣給日月光 獲利約133億元

聽新聞
0:00 / 0:00

1周3張大單！輝達親兒子CoreWeave與Jane Street 簽60億美元合約

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
量化交易商Jane Street宣布，將對AI雲端公司CoreWeave注資約60億美元。路透
量化交易商Jane Street宣布，將對AI雲端公司CoreWeave注資約60億美元。路透

量化交易商Jane Street宣布，將對AI雲端公司CoreWeave注資約60億美元，以使用後者的AI雲端平台。這是CoreWeave一周來的第三張大單，凸顯AI用途日增，帶動相關運算需求飆升。

CoreWeave在15日美股盤前，股價攀升2%。依據協定，Jane Street將可使用CoreWeave數個設施的下一代運算，來部署與拓展AI，包括輝達Vera Rubin技術、及相關軟體與服務。

Jane Street同時也對CoreWeave股票投資10億美元，收購價為每股109美元，較14日收盤價低了7%。據LESG，購股10億美元後，Jane Street持有的CoreWeave部位總值將達約14.4億美元，晉身CoreWeave第五大股東。CoreWeave先前也獲輝達重金入股。

CoreWeave上周與Anthropic達成多年協議，與Meta的合作規模也擴大至210億美元。

Meta 美股 軟體 AI 輝達

延伸閱讀

AI投資大潮…總金額上看32兆元 帶旺緯創、英業達等台鏈

博通一周狂飆12%領跑美股！009819含博量近3成稱冠 法人看好鎖定AI心臟

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

1周3張大單！輝達親兒子CoreWeave與Jane Street 簽60億美元合約

量化交易商Jane Street宣布，將對AI雲端公司CoreWeave注資約60億美元，以使用後者的AI雲端平台。這是CoreWeave一周來的第三張大單，凸顯AI用途日增，帶動相關運算需求飆升。

星鏈進軍南非再受阻！馬斯克拒絕黑人持股30% 稱「我有我的原則」

星鏈和特斯拉（Tesla）執行長馬斯克來自南非，但星鏈網路在當地推行一再受阻，因馬斯克拒絕同意「黑人經濟賦權法案」，讓黑...

川普談話激勵和平希望 亞股多收漲、油價再度下探

美國總統川普今天表示，美國和伊朗第2輪談判可能「於未來兩天內舉行」，投資人對於達成重開荷莫茲海峽、恢復原油流動的協議增添...

日本100億美元金援！確保亞洲國家能源供應 高市：相當12億桶石油

路透和共同社15日報導，時值中東衝突加劇各國爭搶石油供應，日本15日說，將提供規模約100億美元的金融援助，協助亞洲多國確保能源供應。日本首相高市早苗宣布此計畫時說，該援助將相當於12億桶石油，約是東協（ASEAN）一年的原油進口量。

伊朗戰爭衝擊精品業 Gucci母公司開雲、愛馬仕Q1財報不如預期

Gucci母公司開雲集團（Kering）與精品業者愛馬仕（Hermes）上季業績都不如預期，主要是因伊朗戰爭損及中東顧客的開銷，同時也令國際旅行減少，增添伊朗戰爭正衝擊精品支出的證據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。