星鏈進軍南非再受阻！馬斯克拒絕黑人持股30% 稱「我有我的原則」

星鏈和特斯拉（Tesla）執行長馬斯克來自南非，但星鏈網路在當地推行一再受阻，因馬斯克拒絕同意「黑人經濟賦權法案」，讓黑人須至少持股30%。

英國廣播公司（BBC）報導，馬斯克（Elon Musk）先前曾拒絕並公開抨擊「黑人經濟賦權法案」（BlackEconomic Empowerment），導致南非星鏈計畫停滯。

「黑人經濟賦權法案」規定，外資電信公司必須將至少30%的本地股權分配給歷史上處於不利地位的群體。這主要指的是南非佔多數的黑人人口，因為其在過往種族隔離制度下，完全無法跟上經濟發展。

馬斯克12日在社交媒體X發文重申，雖然他在南非出生，但南非不發許可證給星鏈網路，「只因我不是黑人」。他更指出，「好幾次有人來要我賄賂，假裝南非星鏈由黑人經營，就可以拿到許可證，但我有我的原則，不願意這麼做」。

南非總統府發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）也在X發文回應，「聯合國有193個成員國，你在其中192個市場就能賺非常多了，去別國做生意吧！」

南非通訊和數位科技部長馬拉齊（Solly Malatsi）14日接受「公民報」（The Citizen）採訪表示，儘管有其他等值投資法規能協助星鏈布局上路，但依電子通訊法（Electronic Communications Act）規定，企業仍必須出售30%股份，但如此也會讓星鏈失去競爭優勢。

西北大學校長透貝卡（Bismark Tyobeka）向公民報表示，星鏈承諾免費提供服務給5000所農村學校，使240萬名學生能夠使用高速網路，這是對所有人（無論膚色）的大規模賦權，黑人更將大為受益。

政治經濟學家麥金利（Dale McKinley）則透過報導指出，如果星鏈被豁免於「黑人經濟賦權法案」的規定，那就等於將南非的主權拱手讓給了這位企業大亨。這會開創一個先例，只要某人富有就可以隨意改變規則。

關於星鏈是否能豁免於「黑人經濟賦權法案」，目前爭論愈演愈烈，多個組織援引憲法中關於平等的條款，強調要透過法律挑戰允許星鏈公司得到許可的計畫。

星鏈是由馬斯克旗下的SpaceX公司開發的衛星網路服務，操控數千顆低地球軌道（low-earth orbit）衛星，為全球提供高速網路服務。非洲目前有超過20國啟用星鏈服務。