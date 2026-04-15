川普談話激勵和平希望 亞股多收漲、油價再度下探

美國總統川普今天表示，美國和伊朗第2輪談判可能「於未來兩天內舉行」，投資人對於達成重開荷莫茲海峽、恢復原油流動的協議增添希望，亞洲股市應聲上揚、油價再度下探。

法新社報導，以色列和黎巴嫩同意展開直接談判的消息也提振市場氣氛，投資人樂觀看待美伊脆弱停火重大癥結所在的此一衝突有望結束。

週末在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的談判破裂後，儘管美國持續對伊朗港口實施封鎖，川普告訴「紐約郵報」（New York Post），新一輪談判可能即將展開。

華爾街三大指數全面上揚，那斯達克及標普500指數均站回戰前高點後，亞洲股市跟進走高。

在西德州中級原油（WTI）前一交易日重挫約8%，布倫特原油（Brent Crude）下跌逾4%後，油價今天進一步下滑。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）指出：「持續承壓同時寄希望於外交協商，已使油價跌破每桶100美元，美債殖利率同步下滑，帶動股市上揚，也凸顯市場對區域局勢發展的高度敏感。一旦出現可信的外交退場機制，可望進一步激勵風險偏好。」

日股基準日經指數今天收漲0.4%，來到58134.24點。港股恆生指數收漲0.3%，來到25947.32點。上證指數收平，來到4027.21點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。吉隆坡、雅加達股巿收跌。