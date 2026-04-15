快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聽新聞
0:00 / 0:00

川普談話激勵和平希望 亞股多收漲、油價再度下探

中央社／ 香港15日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，美國和伊朗第2輪談判可能「於未來兩天內舉行」，投資人對於達成重開荷莫茲海峽、恢復原油流動的協議增添希望，亞洲股市應聲上揚、油價再度下探。 路透社
美國總統川普今天表示，美國和伊朗第2輪談判可能「於未來兩天內舉行」，投資人對於達成重開荷莫茲海峽、恢復原油流動的協議增添希望，亞洲股市應聲上揚、油價再度下探。 路透社

美國總統川普今天表示，美國和伊朗第2輪談判可能「於未來兩天內舉行」，投資人對於達成重開荷莫茲海峽、恢復原油流動的協議增添希望，亞洲股市應聲上揚、油價再度下探。

法新社報導，以色列和黎巴嫩同意展開直接談判的消息也提振市場氣氛，投資人樂觀看待美伊脆弱停火重大癥結所在的此一衝突有望結束。

週末在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的談判破裂後，儘管美國持續對伊朗港口實施封鎖，川普告訴「紐約郵報」（New York Post），新一輪談判可能即將展開。

華爾街三大指數全面上揚，那斯達克及標普500指數均站回戰前高點後，亞洲股市跟進走高。

在西德州中級原油（WTI）前一交易日重挫約8%，布倫特原油（Brent Crude）下跌逾4%後，油價今天進一步下滑。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）指出：「持續承壓同時寄希望於外交協商，已使油價跌破每桶100美元，美債殖利率同步下滑，帶動股市上揚，也凸顯市場對區域局勢發展的高度敏感。一旦出現可信的外交退場機制，可望進一步激勵風險偏好。」

日股基準日經指數今天收漲0.4%，來到58134.24點。港股恆生指數收漲0.3%，來到25947.32點。上證指數收平，來到4027.21點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。吉隆坡、雅加達股巿收跌。

美國 那斯達克 荷莫茲海峽 亞股 川普 伊朗 以色列 油價

延伸閱讀

熱錢湧入股匯齊揚 新台幣收31.69元創逾1個月高點

中東戰爭第46天》美伊有望近期第2度會談 最新發展一次看

美伊尋求停火談判…中東緊張有望緩解 日股收漲

熱錢湧入股匯齊揚 新台幣收31.69元創逾1個月高點

相關新聞

日本100億美元金援！確保亞洲國家能源供應 高市：相當12億桶石油

路透和共同社15日報導，時值中東衝突加劇各國爭搶石油供應，日本15日說，將提供規模約100億美元的金融援助，協助亞洲多國確保能源供應。日本首相高市早苗宣布此計畫時說，該援助將相當於12億桶石油，約是東協（ASEAN）一年的原油進口量。

三星漲價、蘋果不跟！傳iPhone 18 Pro將凍漲 但果粉得接受一事

三星據傳已悄悄調漲Galaxy Z Flip 7等產品美國價格，推升蘋果裝置價格也將上漲的憂慮。不過，爆料人士指出，蘋果下一代iPhone Pro和iPhone Pro Max（暫稱iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max）價格將維持不變，藉此取得巨大競爭優勢，但顏色選項將減少。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

川普談話激勵和平希望 亞股多收漲、油價再度下探

美國總統川普今天表示，美國和伊朗第2輪談判可能「於未來兩天內舉行」，投資人對於達成重開荷莫茲海峽、恢復原油流動的協議增添...

伊朗戰爭衝擊精品業 Gucci母公司開雲、愛馬仕Q1財報不如預期

Gucci母公司開雲集團（Kering）與精品業者愛馬仕（Hermes）上季業績都不如預期，主要是因伊朗戰爭損及中東顧客的開銷，同時也令國際旅行減少，增添伊朗戰爭正衝擊精品支出的證據。

美伊尋求停火談判…中東緊張有望緩解 日股收漲

美國和伊朗正尋求進一步展開停火談判，總統川普表示戰爭可能即將結束，中東緊張情勢有望緩解推升投資情緒，東京股市今天走揚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。